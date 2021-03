El Hospital Quirónsalud Marbella acogerá una jornada de donación de sangre

El hospital Quirónsalud Marbella acogerá el próximo miércoles 24 de marzo una jornada de donación de sangre. La Unidad Móvil del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga se instalará a la entrada del edificio principal para desarrollar una jornada de donación de sangre. El horario de la campaña será de 10:00h a 14:00h y todos los interesados en participar en esta iniciativa deberán concertar su cita previamente en los números de teléfono 951034120 / 951034121 (lunes a viernes, de 9 a 14 horas) para cumplir con el protocolo Covid-19 establecido por el Centro de Transfusión Sanguínea de Málaga.

Los requisitos básicos para donar son: tener entre 18 y 65 años, un buen estado de salud general, pesar más de 50 kg y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas. Además, en las circunstancias actuales se deben cumplir unos requisitos específicos vinculados al protocolo de protección ante la COVID-19, que son: no presentar cuadros de tos o síntomas respiratorios, no haber sido diagnosticado/a o haber estado en contacto con personas afectadas por la COVID-19.

Las reservas de sangre son básicas para el funcionamiento de los hospitales, tanto para transfusiones a pacientes que lo necesiten, como para intervenciones quirúrgicas u otro tipo de procesos asistenciales. El Centro de Transfusión Sanguínea de Málaga es el encargado de abastecer a todos los hospitales malagueños de sangre en función de sus necesidades.

He superado la Covid-19, ¿Puedo donar sangre?

No existe evidencia científica que confirme la transmisión del virus a través de la transfusión de sangre. Las restricciones en este aspecto están dirigidas a proteger al personal médico que asiste las donaciones y a los propios donantes. Es por ello, que un médico evaluará previamente la idoneidad del donante. Por lo general, se aconseja que hayan trascurrido 28 días desde el cese total de todos los síntomas vinculados a la enfermedad.