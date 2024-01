IU apuesta por un pacto institucional para “garantizar la extensión del ferrocarril a Marbella y la Costa del Sol”

La coordinadora provincial de Izquierda Unida (IU), Toni Morillas, ha apostado este miércoles por promover un compromiso institucional para “garantizar las inversiones necesarias para un proyecto integral de conexión ferroviaria por la Costa del Sol y que en su primera fase lleve el tren hasta Marbella”.

Morillas ha apuntado que “en la actual situación de emergencia climática son urgentes actuaciones valientes para reducir las emisiones de CO2 y apostar por el ferrocarril, el medio de comunicación más eficaz. Marbella no puede continuar siendo la única ciudad española de más de 100.000 habitantes sin conexión ferroviaria, el tren no puede esperar más”, ha apuntado.

La portavoz ha abogado por “abrir un debate institucional alejado del oportunismo, los pelotazos urbanísticos y la confrontación, como única salida para garantizar la conexión vía tren a Marbella, remarcando que “se trata de crear una mesa en la que todas las instituciones y agentes sociales prioricen las inversiones estratégicas en materia ferroviaria en Málaga”.

Morillas ha recordado que existe una demanda de la Costa del Sol que cuantifica en más de 40 millones los desplazamientos laborales que se dan cada año en el área urbana comprendida entre Málaga capital y Marbella.

“El tren es un medio de transporte eficaz en términos de atención a la situación de emergencia climática que vivimos, pero también en términos de cohesión territorial, de vertebración del territorio y cohesión social”, ha puntualizado la coordinadora provincial de Izquierda Unida.

De la misma manera, la coordinadora comarcal de IU en la comarca, Victoria Morales, ha apostado por “una movilidad sostenible en la Costa del Sol, con una conexión de tren por todos los municipios que sea compatible con la emergencia climática y contribuya a mejorar las condiciones de vida de las personas trabajadoras, estudiantes y las familias, una alternativa eficiente a la actual autovía, saturada e insegura”.