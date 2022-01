Javier Hernández: “En Navidad ha habido un volumen de cancelaciones de entre el 20 y el 25% en hoteles”

El año cierra para el sector hotelero con una caída de la ocupación cercana a los 10 puntos y el aumento de los contagios a causa de la nueva variante del coronavirus, ómicron, los establecimientos turísticos de la provincia han experimentado un volumen de cancelaciones que ronda entre el 20 y en 25%, tanto para sus servicios de hospedaje como de restauración. El vicepresidente de la Asociación de empresarios hoteleros de la Costa del Sol, Javier Hernández, atiende a Málaga Hoy en su período vacacional para explicar cómo se están desarrollando las fiestas navideñas en este segmento de la actividad turística y qué perspectivas hay de cara a los próximos meses ante el anuncio de la Junta de Andalucía de que reunirá la próxima semana a los distintos comités para adoptar medidas que frenen la expansión del virus en esta sexta ola.

–¿Cómo está afectando la variante ómicron al sector hotelero de la provincia?

–Está afectando negativamente y ha provocado cancelaciones, tanto para los comensales de las fiestas de Nochevieja, como en general para las navideñas. Esta variante ómicron entendemos que es mucho más contagiosa, aunque los efectos a nivel sanitario son menores, pero está generando una cierta saturación en los centros de Atención Primaria y eso complica bastante la situación. Respecto al sector hotelero, está afectando obviamente porque desde los establecimientos hoteleros y desde la hostelería se está teniendo que solicitar un certificado o pasaporte Covid, y al mismo tiempo de no tenerlo hay que solicitar una prueba PCR de las últimas 48 horas o de antígenos de las últimas 72, lo que afecta negativamente a la provincia de Málaga y al sector hotelero bastante.

–¿Se están cumpliendo las previsiones de ocupación para la Navidad del 55,83%?

–No, hemos notado una bajada importante en la ocupación para la Navidad. Estamos hablando de las fechas del 23 de diciembre al 2 de enero, para las que teníamos previsto 55,83% de ocupación y ésta ha bajado al 47,52%. En la noche de Nochevieja, nosotros teníamos previsto inicialmente un 65,54% de ocupación y finalmente se va a quedar prácticamente al 56,52 %. Eso significa prácticamente 9 puntos por debajo de lo que había previsto Aehcos hace unos días el 22 de diciembre.

–¿Qué volumen de cancelaciones se registra actualmente?

–La ocupación ha descendido entre 8 y 9 puntos, lo que significa que ha habido un volumen de cancelaciones de entre el 20 y el 25%.

–¿En qué medida está influyendo el paso de la provincia al nivel 2 de alerta sanitaria?

–Realmente, el paso de la provincia de Málaga a nivel 2 de alerta sanitaria no está afectando tanto como es el índice de contagios que está habiendo al sector hotelero, y sobre todo porque aunque se aumenta el índice de alerta sanitaria, es cierto que no existen restricciones desde el punto de vista de la ocupación de mesas o de salones. Independientemente de eso, lo que afecta fundamentalmente es el volumen de cancelaciones que está habiendo y las distancias que hay que poner ya como medida preventiva en el sector hotelero en los espacios de hostelería y para la fiesta de Nochevieja, y por lo tanto, muchas veces el sector procura unas medidas de refuerzo mucho mayores que las recomendadas por Sanidad.

–¿Cómo está afectando la situación sanitaria tanto en el ámbito de las estancias como en el de la alimentación en el sector hotelero?

–Con la ocupación prevista de Navidad inicialmente del 55,83% y que ha bajado al 47,52% y para Nochevieja del 65,54% hemos pasado al 56,52% debido al volumen de cancelación.

-¿Se han mantenido las celebraciones para la Nochevieja?

–Hace unos días decíamos que el 43% de los establecimientos tenía la previsión de hacer fiesta en la Nochevieja. Este dato ha bajado y del 43 % pasamos tan solo a entre un 20 y un 25 %. Con lo cual, muchos hoteles han tenido que tomar la decisión y precisamente por las cancelaciones que han sufrido debido a que muchas familias al completo han decidido no celebrar la fiesta de Nochevieja o no asistir; han tenido que cancelar la propia fiesta. Hemos pasado del 43% de establecimientos que están abiertos que iban a celebrar la fiesta de Nochevieja a entre el 20 y el 25%. Por lo tanto, la disponibilidad de fiestas de Nochevieja ha bajado con motivo de las cancelaciones que ha habido durante las fechas entre el 23 de diciembre y el 30 de diciembre.

–¿Cuántos hoteles hay abiertos en la actualidad?

–Estamos hablando de una cantidad de hoteles de unos 260 de los 330 que hay, es decir, que tenemos ahora mismo 71 hoteles cerrados, que son 10 más de los que hubo en el año 2019.

–La Junta de Andalucía ha anunciado que la próxima semana reunirá a los distintos comités para tomar medidas, ¿Qué augura el sector y cuáles serían las óptimas desde el punto de vista hotelero?

–Nosotros entendemos que esta variante ómicron, que es mucho más contagiosa pero su índice de hospitalización o de fallecimientos es mucho menor, va provocar que probablemente se acelere el proceso de vacunación, se implemente o se suministre la vacuna de refuerzo para las distintas edades y eso generará una mayor inmunidad en la población. Nosotros tenemos la esperanza de que será positivo, sobre todo durante los meses de diciembre, enero y hasta la mitad de febrero porque provocará que incluso la población sea más inmune al virus, obviando otra nueva variante que pueda surgir.

–¿Y cómo valora la implantación del pasaporte Covid?

–Entendemos que solicitar en una situación actual de nivel de contagios el certificado o el pasaporte Covid en los establecimientos de hostelería es algo positivo. También es cierto que protege a los clientes dentro de los establecimientos y provoca que aquellos que no están vacunados o que pueden ser un foco de contagio no usen los establecimientos de hostelería, y por lo tanto, eso provocará un menor índice de contagios o un menor riesgo respecto al índice de contagios.

–¿Debería de dejarse cierta libertad a la movilidad?

–Desde Aehcos entendemos que la libertad a la movilidad debiera de permitirse siempre y cuando desde el punto de vista sanitario uno disponga del pasaporte Covid, o incluso, de la vacunación de refuerzo. Por lo tanto, yo creo que restricciones respecto a la movilidad entre provincias no debiera de existir salvo en los casos de no disponer de un pasaporte, y lo digo por la propia predisposición a los contagios que puedan tener aquellas personas no vacunadas, pero entendemos que el 90% de la población está vacunada, y por ello, las restricciones a la movilidad no deberían de existir y debieran de permitir que el mercado nacional o doméstico pueda verse beneficiado y desde el punto de vista hotelero, ya que se ve perjudicado por las cancelaciones para esta última fecha de Navidad. Debería de permitirse la movilidad siempre y cuando uno tenga el pasaporte Covid o las pruebas de antígenos o PCR correspondiente.

–¿Qué comportamiento presentan en estos momentos los mercados emisores de turistas extranjeros?

–Este comportamiento está en un proceso de estancación, es decir, de muy baja demanda. Nosotros entendemos que con el nivel de contagios y con esta variante ómicron los meses de enero y febrero vienen muy flojos, y por lo tanto, entendemos que va a ser o debiera de ser un punto de inflexión para nuestra esperanza en el año 2022 y para que se recupere el transporte aéreo y podamos tener turistas de procedencia internacional cuanto antes.

–¿Qué nivel de demanda hay?

–Muy bajo porque también el nivel de conexiones aéreas también es bastante bajo. Como decía esto será un punto de inflexión, mantenemos la esperanza para el año 2022 y entendemos que esto poco a poco irá recuperando la normalidad.

–Y qué representa el público español en estos momentos?

–Ahora mismo, el público español representa entre el 55% y el 60% de la demanda y el turismo internacional el 40% más o menos. Sobre todo, la demanda para las fiestas navideñas ha sido de residentes internacionales en la costa, es decir, que no han venido tanto por transporte aéreo, sino que prácticamente han aprovechado las fiestas para poder disfrutar en un establecimiento hotelero con garantías de seguridad para poder alojarse más allá de lo que es su domicilio habitual.

–¿Hay ganas de viajar pese al incremento de los contagios?

–Entendemos que hay bastantes ganas de viajar, lo único que podemos temer de cara al año que viene, al 2022, es que ha habido destinos que son competencia de la Costa del Sol que han estado cerrados en el año 2021 como pueden ser Grecia, Egipto o la Costa Dálmata en Croacia. Por lo tanto, serán destinos que estarán disponibles para el mercado internacional y también para el nacional el año que viene, pero queremos ser positivos.

–¿Qué le pide el colectivo al 2022?

–Tenemos la esperanza desde el sector de que el año 2022, y a partir de mediados de febrero o principios de marzo, la situación mejore. Esperamos que el año 2022 sea bueno o al menos tenga unos niveles de ocupación por encima de este año 2021 y cada vez más nos vayamos acercando a los datos de 2019, que como siempre decimos es nuestro año de referencia.

–¿Hacia dónde debe dirigirse la promoción del destino Costa del Sol en la próxima edición de Fitur 2022?

–Para nosotros este año el mercado nacional ha sido prácticamente el que ha salvado la temporada, por lo tanto, la promoción dirigida a éste dentro del marco de la feria de Fitur debe de ser muy intensa, y procurando generar demanda doméstica que supla o pueda contrarrestar la disponibilidad de esos destinos en el año 2022 como Turquía, Egipto, Grecia, Croacia y algunas islas del Mediterráneo como Córcega o Cerdeña, que son competencia de la Costa del Sol. La promoción hacia el mercado nacional debe de ser muy intensa desde el punto de vista de la demanda porque prácticamente este año el 60 o el 65% del volumen de turistas que hemos tenido, sobre todo en la temporada estival, que es alta, han procedido del mercado nacional. Es muy importante reforzar la promoción ya no solo a nivel presencial en ferias como Fitur, sino poder generar herramientas digitales de promoción desde la distancia para el mercado nacional, procurando ser mucho más incisivos y sobre todo en mercados domésticos del tipo País Vasco, Madrid, los propios andaluces que visiten en este caso la Costa del Sol, Cataluña, Valencia, Murcia o Castilla La Mancha, mercados cercanos en los que la promoción debe ser muy selectiva desde el punto de vista de la demanda.