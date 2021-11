Marbella aprueba licencias urbanísticas por 25 millones

El Ayuntamiento de Marbella ha aprobado licencias urbanísticas por un valor de 25 millones de euros entre permisos de ejecución de obra para viviendas unifamiliares y una promoción de 42 inmuebles, así como para obras menores, según ha anunciado este lunes el portavoz municipal, Félix Romero.

Así lo ha destacado Romero tras la Junta de Gobierno Local, donde ha puesto de relieve que se han aprobado “más de 25 millones de euros en ejecución de obra con todo lo que ello implica para las arcas municipales, pero sobre todo para el movimiento económico de la ciudad”.

En concreto, el concejal ha detallado que en el órgano de gestión municipal han salido adelante “5 licencias de ejecución de viviendas unifamiliares que importan en total unos 6,5 millones de euros”, subrayando que la media de inversión en este tipo de construcciones “está rondando desde hace un tiempo a esta parte el millón de euros cuando antes se movía en el entorno de los 600.000 euros”.

Por otro lado, el equipo de gobierno ha dado cuenta en la Junta de Gobierno de las licencias menores, la cuales han estado cifradas en 1,5 millones de euros más”, con lo que “ya estamos casi en los 8 millones”, ha enfatizado Romero, quien ha puesto de relieve la aprobada en este punto para “la reforma del local de Zara que hay en Puerto Banús”.

“En cuanto a la inversión en números más grandes, cuando hablamos ya de edificios plurifamiliares, traemos también una licencia de obra con un proyecto básico reformado de 42 viviendas, que en este caso importa la cantidad de 17,5 millones de inversión en la ejecución de esta obra”, ha agregado el portavoz municipal.

Por otra parte, la Junta de Gobierno ha dado verde “al acuerdo por el cual procedemos a aprobar la hoja de precio y a dar traslado al órgano competente de una expropiación para poder ocupar directamente o para poder poner en orden” una zona pendiente según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como es el “Parque del Calvario”.

Romero ha precisado que la parcela concentra un total de 1.681 metros cuadrados, la cual se encuentra ubicada entre las calles Jacinto Benavente y Hermanos Belón Lima, un “expediente de expropiación por ministerio de ley” que se inició a raíz de la petición de una sociedad inmobiliaria que es propietaria del espacio, catalogado como “sistema general de áreas verdes”, por lo que “no puede tener otro tipo de utilización” que no sea “zona verde”, ha indicado el concejal.

Según ha destacado el responsable municipal, la comisión de valoración ha calculado el justiprecio de la parcela `Parque del Calvario’ en “524.900 euros, que es la hoja de precio que en su día realizó el Ayuntamiento”, recordando que la sociedad propietaria solicitó “casi 900.000 euros”.

“Nosotros creemos que es apropiado que a nadie se le prive de una propiedad si no se le paga un justiprecio, y sobre todo que esté siempre puesto nombre del Ayuntamiento y en el Inventario General de Bienes”, ha remarcado Romero, quien ha explicado que “si el PGOU establece un uso que es público y el titular no puede hacer nada que no sea ese uso público, lo que tiene derecho es a instar la ejecución” del mismo a través de “un expediente de expropiación forzosa, que se llama por ministerio de ley”.