Marbella encara el verano entre la incertidumbre y el optimismo

Marbella afronta la temporada alta entre la incertidumbre y el optimismo con la esperanza puesta en la apertura de las fronteras españolas de mañana domingo para activar el sector turístico, así como se espera que los visitantes con segundas residencias en el municipio sean los primeros en desembarcar y promulgar las bondades del destino vacacional.

El sol calienta la costa, la arena quema los pies y el bronceado este año lleva marcado un parcheado en el rostro, pero faltan los turistas en la Costa del Sol, una postal que los empresarios de playas esperan cambiar a partir de mañana con la libre circulación de personas, aunque desconocen el comportamiento que tendrá el turismo. “Esperemos que influya algo, pero no pensamos que nos van a desbancar. Esto será paulatinamente, despacio, y poco a poco irá vendiendo gente, pero no nos creamos que va a ser un boom”, ha declarado el delegado en Marbella de la Asociación de empresarios de playa de la Costa del Sol, José Ravira, que aún no ha abierto el chiringuito que regenta en la playa de La Venus.

Así, ha valorado que los empresarios del litoral encaran el verano con unas previsiones “malas”, ya que “las playas están vacías”. “En las fechas en las que estamos no hay nadie, los hoteles están cerrados todavía y los restaurantes del paseo marítimo”. En su opinión, lo peor es la “incertidumbre” porque “hoy el Gobierno dice que quita algo y después no sabemos nada”, ha lamentado respecto a las medidas contra la Covid-19.

La misma percepción tienen en el club de playa Sacay, en El Cable, donde “la desescalada está siendo muy lenta” y “el negocio va a un 25 ó 30%”, ha comentado el gerente, Domingo Santiago, quien ha señalado que las esperanzas están puestas en que “venga el público inglés, alemán y francés y que viaje el turismo nacional”. El hostelero ha valorado que “la gente viene de pasar un confinamiento muy largo con pocos ingresos y eso se nota”, siendo éste el principal problema más que el miedo al virus. Con una reducción del aforo del 50%, ha destacado que la tasa de ocupación de vía pública debería cobrarse “en proporción a lo que tenemos”.

El chiringuito La Bocana, en La Fontanilla, espera que a partir del día 21 mejore la situación, ya que depende en gran parte del turismo internacional. “Estamos esperando a que se abran las fronteras. Yo personalmente no lo veo antes del 15 de julio, la gente va a tardar en venir porque Europa está saliendo poco a poco y no está lista para viajar”, ha estimado Camille, gerente del establecimiento, quien ha indicado que primero llegarán “los turistas residentes”. La llegada inicial del turismo residencial es un aspecto que también ha puesto de relieve Natalí Brea, relaciones públicas del restaurante El Sombrero, destacando que una vez que abran las fronteras “los segundos resientes serán los primeros en venir, y una vez que vean que todo está bien, avisarán a sus conciudadanos”, por lo que se ha mostrado optimista. A ello ha sumado la “molestia” que supone la mascarilla para muchos extranjeros porque “en otros países no se usa”. “Cuando vengan y sean que no pasa nada, podrán disfrutar de sus vacaciones”, ha apuntado.

También se han mostrado más optimistas los chiringuitos que trabajan con el público local, como el restaurante La Red. “Llevamos 20 años abiertos y tenemos una clientela hecha, tanto de españoles como de turistas residenciales”, que suponen el 90%, ha relatado el propietario, Tomás Kigelman. En su opinión, con la libertad de movimientos fronterizos “la situación mejorará un 100%”, que dependerá igualmente del clima, aunque “el turismo no va a responder como en años anteriores”. Asimismo, las previsiones “son positivas” para el chiringuito Dolce Vita, donde “hay mucha clientela local”, ha relatado Roberto, su gerente, que se ha expresado “optimista con incertidumbre” respecto a las distancias entre sombrillas, hamacas y mesas y si éstas volverán a modificarse. Según ha estimado, “del 15 de julio al 15 de agosto pensamos que vamos a estar llenos”. Otro de los problemas a los que se ha referido el hostelero ha sido el que los aseos de estos negocios tienen que estar abiertos al público, por lo que “el Ayuntamiento tendría que poner una persona ahí para desinfectar”.