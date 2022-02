Marbella se promociona como destino de calidad y excelencia en los Emiratos Árabes

La ciudad de Marbella exhibe esta semana su fortaleza como destino de calidad en la primera acción promocional presencial en los Emiratos Árabes desde que comenzó la pandemia, donde el municipio está dando a conocer su oferta de productos y servicios de alta gama, según ha anunciado este miércoles la directora general de Turismo, Laura de Arce.

La responsable municipal ha explicado que la localidad ha regresado a Oriente Medio bajo el paraguas de una misión comercial organizada por la Asociación Española del Lujo (Luxury Spain) y por la plataforma público-privada ‘España destino de Excelencia’.

Así, la delegación española está integrada por un total 30 representantes de distintas instituciones, empresas y firmas “líderes en este sector de alta gama en segmentos como el turismo, la gastronomía, la belleza o el estilo de vida”, entre ellas los ayuntamientos de Marbella, Málaga o Madrid; Turismo Costa del Sol, la Generalitat de Catalunya o el Gobierno de Canarias.

Asimismo, participan agencias españolas de prestigio como Spain Collection, Tecnica Incentives, The Real Thing, VIPs in Spain y Across Spain y socios con el sello de calidad ‘Luxury Spain’, entre los que se encuentra el grupo Hoteles La Ciudadela de Marbella.

De Arce ha declarado que en los dos últimos años “la crisis sanitaria ha paralizado los viajes de promoción a los principales países emisores”, por lo que ha valorado que esta acción “supone un verdadero reto en la actual coyuntura del sector y una oportunidad única para afianzar nuestra marca en este mercado tan importante para Marbella”.

“El objetivo es reforzar nuestro posicionamiento como un destino cinco estrellas”, ha apuntado la directora general de Turismo, al tiempo que ha detallado que se ha convocado a las distintas actividades previstas a la prensa nacional e internacional presente en Dubái y Abu Dhabi, así como a los principales ‘influencers’ y a integrantes de la alta sociedad del país.

En concreto, ha precisado que "Marbella está dando a conocer su excelente oferta a todos los niveles desde la gastronómica, la cultural, histórica, deportiva, ocio y compras, un segmento este último que cuenta con grandes exponentes de lujo en nuestra ciudad", ha indicado De Arce. "Tampoco podemos olvidar su riqueza natural, con la playa y la sierra a solo dos pasos, además de la magnífica infraestructura turística con la que contamos y que es referente internacional”, ha manifestado.

Durante la misión comercial, que cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio de España en los Emiratos ‘Spanish Council’ y de los grupos empresariales EMMAR y Emirates, han tenido lugar presentaciones oficiales en espacios tan singulares como el Palazzo Versace de Dubái, con la presencia de la presidenta de honor de la Asociación Española del Lujo, la princesa Béatrice d’Orléans; del embajador de España en los Emiratos Árabes, Iñigo de Palacio, y del director de la Oficina de Turismo en Emiratos, Daniel Rosado.