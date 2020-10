Marcos Grana: "Mientras no nos paralicen y confinen al 100%, un porcentaje elevado de restaurantes podrá subsistir"

El restaurador Marcos Granda afronta el segundo estado de alarma decretado por el Gobierno de la Nación para combatir el coronavirus con optimismo, acatando el toque de queda nocturno para superar la pandemia. El propietario del restaurante con dos estrellas Michelin Skinade Marbella atiende a Málaga Hoy para exponer las necesidades del sector en el momento actual, por lo que solicita "medidas creativas".

–¿Cómo ha acogido el anuncio de un nuevo estado de alarma?

La cuestión es cómo parar esto. Yo estoy frustrado como estamos la mayoría de los empresarios de hostelería, pero al final es una cuestión de parar esto y de salir lo antes y lo más rápido posible.

–¿Cómo va a afectar al sector de la hostelería?

–El sector está tocado y hundido ya. En mi caso gracias a Dios yo tengo una empresa pequeña y voy tirando hacia delante, pero van a haber un montón de compañeros que se van a quedar por el camino, eso seguro.

–¿Y a su negocio?

-A mí como restaurador en Skina me afecta, pero al final es adaptar al cliente a que cene un poco antes, que venga a cenar a las 19:30 ó a las 20:00 horas, con lo cual debido a que el 90% de mi clientela es extranjera no me afecta en demasía. Lo que sí me afecta es esta incertidumbre y esta situación en la que estamos. Entonces, yo prefiero acatar el cierre nocturno y a ver si somos capaces de controlar está segunda ola.

–¿Qué va a suponer para los hosteleros si se prolonga previsiblemente hasta el 9 de mayo?

–Espero que se levante bastante antes, sino será ya la hecatombe para el sector. Yo espero que se pueda ir levantando a medida que vaya mejorando la situación.

–¿Cuál es el sentir de los profesionales en este momento?

–En mi caso, estoy preocupado, pero lo veo de una forma optimista. Yo me he reinvertido y he sacado la opción de llevar la experiencia del restaurante a las casas y gracias a Dios a mí me está funcionando muy bien. Hay que trabajar el doble para llegar a orilla.

–¿Cómo valora las medidas adoptadas por el Gobierno?

–Bastante que no nos confinen. El tema es que no nos hagan cerrar el restaurante al 100% porque entonces sí que tenemos un problema, pero mientras podamos seguir funcionando y tener el restaurante abierto hasta las 23:00 horas, yo en mi caso voy a seguir tirando para adelante.

–El presidente andaluz Juanma Moreno ha comunicado que va a escuchar a los hosteleros antes de tomar nuevas decisiones, ¿Qué le diría?

–Si se van a prohibir las reuniones en la hostelería y resulta que se van a fomentar en las casas, en grupos de familias y de amigos, estamos en las mismas. Yo le pediría que utilicé la creatividad y que sea un político diferente, que sea dialogante, escuché y que tome medidas creativas.

–¿Como cuáles?

-El IVA que se ha pagado el año pasado que lo devuelvan, que saque una bonificación por cada trabajador que no has despedido o que paren el canon de terrazas que pago anual, que se devuelva.

–¿Y respecto a los horarios del toque de queda?

–Si a nosotros nos dejan el restaurante abierto hasta las 23.00 horas, las cenas las podemos aprovechar en una ciudad como Marbella, que está llena de europeos y la gente cena entre las 19:00 y las 20:00 horas como muy tarde. Ahora, si lo adelantas a las 22:00, pues ya las cenas las perdemos.

–¿Podrá sobrevivir el sector a un segundo estado de alarma?

–Mientras no nos paralicen y nos confinen al 100%, yo creo que habrá un porcentaje elevado que podrá subsistir. Ahora, si te cierran y te vuelven a confinar un mes, te digo que es la debacle para la restauración.

-¿Qué espera del 2021?

–Que saquen una vacuna o un medicamento rápido que pare esta incertidumbre, y aunque no haya una 100% segura, que por lo menos a mediados de año ya podemos empezar a volver a una cierta normalidad.