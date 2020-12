Nace un colectivo de comerciantes para revitalizar el centro de Marbella

Varios comerciantes han creado la asociación 'Amanecer casco antiguo de Marbella', que persigue revitalizar la zona a través de la promoción de la ciudad y la atracción del público local, según ha destacado este miércoles su presidenta, Mercedes Mariscal.

El colectivo ha sido presentado este miércoles en sociedad, el cual lleva en funcionamiento “4 meses” y cumple con “todos los requisitos que nos han pedido para que sea completamente legal” para “poder exigir” y “te abran puertas”.

Según ha apuntado la representante comercial, la idea llevaba fraguándose un tiempo, ya que “el centro urbano necesitaba una revitalización y muchísima promoción” porque “estaba muy desgastado por temas de comunicación no solamente locales, sino nacionales”.

En este sentido, ha indicado que el objetivo que se marca la asociación es que “se nos conozca por la valía, por lo que tenemos y lo que ofrecemos, y no solamente por el sol y la playa y gente elitista como si aquí la gente normal no puede venir porque no puede acceder”, ha recalcado.

La presidenta del colectivo ha subrayado que “eso es completamente falso y aquí acogemos a todo el mundo de bien que pueda aportar”, señalando que “lo que pretendemos es que se conozca y se promocione Marbella por las virtudes que tiene”.

“Nos dolía muchísimo que se promocionarán tanto Valencia o la costa y Marbella no se nombre, cuando es una joya porque tenemos el mejor clima del mundo y unos negocios y una hostelería maravillosos”, ha destacado Mariscal, quien ha lamentado que la ciudad solo sale en la prensa cuando “hay alguna cosa chunga”.

De momento, la asociación cuenta con la participación de “unos veinte comerciantes”, “todos dolientes”, por lo que ha valorado que “ha tenido una aceptación muy buena” en el tejido productivo local, abarcando el “centro urbano”. “Aquí lo que pretendemos es que todos estemos a uno, siempre surgen ideas nuevas de una parte y de otra, con lo cual si se llevan a cabo van en beneficio de todos, eso es lo que se pretende”, ha argüido Mariscal.

La principal demanda del colectivo gira en torno a “revitalizar y unir porque el centro urbano de Marbella, si no es con la unión y la participación de todos, es como echar a pelear unos con otros y la casa sin barrer”, ha apuntado la representante comercial, para lo que la asociación está dando a conocer “por medio de las redes sociales” y los socios “todas las promociones que hay de premios o concursos de los establecimientos asociados”.

Al hilo de ello, ha señalado que para atraer la demanda local y que “la gente baje al centro, se tome un café y compre”, desde los comercios “estamos bonificando a esas personas con premios para que concursen en promociones que estamos haciendo”, además de que “conozcan las tiendas y se paseen por el casco antiguo”. La finalidad es según Mariscal “quitar la idea de la Marbella elitista porque el centro urbano es de todos”, ha subrayado.