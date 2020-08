La ONCE deja un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años en Marbella

La ONCE ha dejado un Sueldazo del Fin de Semana de 2.000 euros al mes durante diez años en Marbella, correspondiente a los premios de segunda categoría del sorteo del domingo 23 de agosto.

La suerte ha llegado a esta localidad malagueña de la mano del vendedor Rubén Figueroa Muñoz, que es quien vendió el cupón premiado con ese Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años.

Rubén, vendedor de la ONCE desde 2013, realiza su labor en el estand del Hospital Costa del Sol, lugar desde el que también ha vendido otros 19 cupones premiados con 400 euros cada uno en este mismo sorteo.

Por otro lado, han recordado desde la ONCE en un comunicado que el pasado 9 de agosto, un vecino del barrio de la Luz de Málaga recibió también un Sueldazo por el mismo importe, al comprar el cupón ganador a José Antonio Ramírez, en su punto de venta situado en la en la calle Isaac Peral de la capital.

El cupón del domingo 23 de agosto estaba dedicado al Teatro Principal Antzokia de Vitoria- Gasteiz, incluido en la serie de cupones 'Ciudades a escena', que la ONCE está dedicando a los principales teatros de toda España.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.

Además, premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los cupones y demás productos de juego de la ONCE se pueden adquirir a través de los más de 19.000 vendedores de la ONCE, en los establecimientos autorizados que, de forma solidaria, colaboran con la ONCE, y en la web oficial de juegos ONCE.