El PP de Marbella pedirá al Gobierno central un plan de mejoras en los puentes sobre la A-7

El PP de Marbella elevará una moción al Pleno de mayo para pedir al Gobierno Central un plan urgente de mejoras para la movilidad peatonal y la accesibilidad en los puentes sobre la A-7, con medidas como la ampliación de las aceras o la eliminación de barreras arquitectónicas, según ha informado este jueves el portavoz de la formación, Enrique Rodríguez.

El popular ha destacado que “estos puentes son elementos fundamentales de nuestra infraestructura urbana, ya que permiten el paso de vehículos de un lado al otro de la autovía, pero también son usados diariamente como pasos peatonales por miles de personas que no encuentran otra alternativa para cruzar y sortear la gran barrera que representa esta arteria para la movilidad en la ciudad”.

Así, la moción señala que muchos de estos puentes, pensados principalmente para el uso de vehículos, “cuentan con acerados muy estrechos, antiguos y poco adecuados para el tránsito peatonal con criterios de accesibilidad”, una cuestión que para los populares dificulta la movilidad de personas con discapacidad, ancianos y familias con carritos de bebé, “lo que aumenta considerablemente el riesgo de accedentes y la sensación de inseguridad, especialmente durante la noche”.

Rodríguez ha puesto el acento en que en la mayoría de los casos “no existen otras alternativas para los vecinos de nuestro municipio que conecten distintas zonas residenciales y comerciales, accesos públicos a las playas o el acceso a paradas de transporte público”.

En este caso, ha incidido en que muchas paradas se encuentran en la propia vía, “con pasarelas peatonales que pueden superar el kilómetros y con conexiones no accesibles a estos espacios, por lo que en muchos tramos los peatones se ven obligados a circular junto al margen interior del arcén de la carretera, algo que no solo no es accesible, sino que conlleva también riesgo para el peatón”.

Mejoras en la accesibilidad

Por ello, el PP reclama al Gobierno Central, administración competente sobre la A-7, la ejecución de un proyecto detallado para realizar las posibles mejoras de accesibilidad en estos puentes de tráfico rodado, entre las que deberá contemplar “la ampliación de los acerados cuando sea posible, así como la sustitución o mejora de barandillas, guardarrailes y la eliminación de cualquier barrera arquitectónica que obstaculice el paso de personas con movilidad reducida”, ha recalcado el portavoz local.

Rodríguez ha recordado el proyecto que presentó el gobierno sobre el arreglo de las pasarelas peatonales que discurren esta misma vía y en las que “no actuó sobre la totalidad que existen en el municipio, dejando muchas sin intervenir y, además, ignorando todos los puentes de paso rodado que estamos reclamando en esta ocasión y que llevan muchos años en estado de dejadez”.

Para finalizar, el portavoz popular ha señalado que “una zona especialmente afectada por esta situación es el distrito de Las Chapas, que presenta una menor permeabilidad entre las dos zonas de la carretera”.