El sector hotelero de la Costa del Sol baraja unas perspectivas poco halagüeñas para 2021

La llegada del nuevo año y el inicio de la vacunación en España no han traído consigo las expectativas generadas y el sector turístico de la Costa del Sol afronta el 2021 con unas perspectivas poco halagüeñas y cargado de incertidumbres.

Así, el presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) Luis Callejón, ha valorado como “negativo” que el Obispado haya suspendido las procesiones de Semana Santa, que la da por perdida; a lo que ha sumado “la falta de vacunas para llegar a los porcentajes que queríamos para lograr la inmunidad de rebaño”.

Por ello, ha opinado que se tendrán “conflictos con determinados países porque nosotros no estamos vacunados y ellos sí y no van a querer lanzar a los clientes”, por lo que vaticina un año de “dramatismo total”. Preguntado por la recuperación del sector, afirmó que “menos de cinco años no los quita nadie”.

El director del hotel de 5 estrellas Gran Lujo Los Monteros de Marbella, Fernando Al-Farkh, ha apuntado que la Semana Santa está “muy comprometida” con el ritmo “penoso” del suministro de las vacunas al estar relacionada con el “turismo nacional”, aunque “no imposible”, señalando que “dependerá de la vacunación”. Mientras, para el verano “hay esperanzas de que sea razonablemente activo” tras un 2020 en el que “han caído los ingresos “más del 50%”, ya que los países emisores de turistas “sí están llevando un ritmo más adecuado”.

El responsable del cinco estrellas Gran Lujo Anantara Villa Padierna de Benahavís, Jorge Manzur, se ha mostrado “muy positivo con el 2021”, pese a los retrasos en la vacunación y piensa que el verano “será un poquito mejor, atípico y bajo, pero en el que va a haber negocio”, aunque “no será comparable” con otros. De cara a la Semana Santa piensa “abrir”, lo que no significa que “vaya a tener ocupaciones altas”.

Por su parte, el director del hotel de cinco estrellas Gran Lujo Puente Romano de Marbella, Alberto Muñoz, ha destacado que la Semana Santa “no se da por perdida”, pero sí “muy incierta” porque para los visitantes que acuden a la ciudad en estas fechas los pasos procesionales “no son el atractivo” como pasa en destinos como Sevilla, sino que vienen buscando más bien “el clima” y la “oferta” local, aunque ha matizado que “dependerá de cómo evolucione en este trimestre” la pandemia tanto en España como en los países emisores de turistas.

Este parámetro también marcará el segundo trimestre, que ha tildado como “positivo” y para el que hay “hay concentración de reservas a partir de mayo”, pese a que “la gente no se mueve y está esperando a ver qué pasa con la vacuna”. “El 2020 fue muy incierto y el 2021 es una copia”, ha señalado haciendo un balance del pasado año, que ha considerado como “muy malo” y donde se ha registrado un “60% menos de negocio” frente a 2019.

De la misma opinión es Mónica García, directora comercial del hotel de cinco estrellas Meliá Don Pepe de Marbella, que espera que “a partir de abril se normalice todo” y vuelvan “los grupos, los eventos o las bodas”, y aunque ha pronosticado que no será una temporada como las anteriores, “no será un verano tan malo” como el de 2020, mientras que tampoco da por perdida la Semana Santa al buscar los clientes que vienen a Marbella “la playa”.