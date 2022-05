El festival Starlite Catalana Occidente ha celebrado del 4 al 6 de mayo en el Palacio de Congresos de Marbella el proceso de selección del millar de puestos que va a ofertar para su undécima edición, una opción que se contempla como “un Disneyland para trabajar” y para la que destacan motivaciones como las de acercarse al mundo del espectáculo, practicar idiomas o generar ingresos durante la temporada alta.

María olivas es una joven de 25 años de San Pedro que está estudiando Enfermería, pero considera Starlite como “una buena oportunidad laboral, tanto a nivel de experiencia como de currículum”. “Todo el mundo piensa en Starlite como un Disneyland para trabajar”, ha declarado la joven, quien ha asegurado que “es algo que me gustaría y que llevo pensando varios años”.

“Poder escuchar a tus artistas favoritos a la vez que trabajas y ganas dinero, te están pagando por hacer lo que tú quieres, y es como si a un futbolista le están pagando por estar en el equipo que quiere. Entonces, estoy súper contenta por si me cogen”, ha enfatizado, para lo que opta a un puesto de “camarera o acomodadora”.

El director general de Starlite Catalana Occidente, Javier Bernaldo, ha explicado que durante el proceso selectivo “evaluamos 6.000 perfiles que optan a 1.000 puestos de trabajo, que son el grueso de todas las contrataciones para poder desarrollar el festival”. Así, ha detallado que los empleos ofertados de forma directa, que son el “90%”, están relacionados con “todas las categorías desde chóferes a camareros, pasando por cocineros, especialistas en servicio de mesas, responsables de hospitalidad, reservas, atención al cliente, animación, acomodación o en la parte técnica de la producción, electricistas, etc”.

Las necesidades de personal de un festival de la magnitud de Starlite Catalana Occidente requieren de una “preselección” en la que “tratamos de cubrir entre un 30 y un 45 % más de lo necesario porque el trabajo es intenso, y en muchos casos son trabajadores que son estudiantes o que es su primer trabajo y a veces en las primeras semanas hay alguna caída”, ha matizado.

Para las entrevistas que se han celebrado estos días en el Palacio de Congresos de Marbella ha detallado que “hay ocho entrevistadores y además está el equipo de responsables del festival de las actividades más específicas como el jefe de chóferes, de camareros o el chef ejecutivo para hacer las entrevistas más técnicas”. Las jornadas han concluido este viernes con “unos 1.200 o 1.300 perfiles preseleccionados para llamar a los 800 primeros”.

“La gente siempre viene con muchísima ilusión porque al final el festival genera expectativas por la cercanía del artista y por nuestro propio ADN, y sobre todo la gente más joven que busca un puesto de trabajo viene con esa ilusión de conocer el mundo del show business”, ha apuntado Bernaldo. A ello se suma el fin de las restricciones y la vuelta a la normalidad tras dos años de pandemia, algo que se refleja en el ánimo de los candidatos: “Este año sí que se nota otro brillo, a la gente se le ve la cara, no están las mascarillas y empieza a vislumbrar la luz al final del túnel. Esto es global y se transmite en las ganas de trabajar y de tener un verano normal”, ha subrayado.

En cuanto a los perfiles, ha destacado que “viene gente de todo tipo y de todas las edades, incluso hace dos días vino una chica de París para trabajar en Starlite”. En su opinión, ello se debe a “la ilusión que genera estar dentro de un festival que tiene este contenido de glamour tan excelente y tan peculiar”, así como ha calificado el evento como referente “conceptual en España y en duración el más grande de Europa”.

Leire Navarro es una joven valenciana y estudiante de Pedagogía que ha decidido pasar este verano en la Costa del Sol. Para ello, se ha postulado a un puesto de trabajo en el festival Starlite porque tiene “ganas de vivir una nueva experiencia. “Estoy acabando mis estudios y creo que sería una buena manera de aumentar mis ingresos, además de vivir una experiencia lejos de casa en un sitio que me encanta”. Para ello, ha optado al puesto de “camarera”, algo en lo que asegura que ha trabajado siempre. “Toda la vida he trabajado en hostelería y al estar en un pueblo pequeño durante muchos años, tienes la inquietud de ir a un sitio más top, más guay, con otra profesionalidad, otra experiencia, otra gente y otro sitio”, buscando “un poco el brillo de Marbella”.

Jordi Martín es un joven de 22 años procedente de Nerja que ha presentado su candidatura en el festival Starlite porque ha trabajado “por cuenta propia en algunos eventos locales” de su pueblo junto a su padre tanto de “cámara como montando equipos de sonido o de imágenes”. En la actualidad estudia “Realización de eventos y espectáculos audiovisuales”, por lo que el evento cultural se presenta como “un paso bastante importante para continuar la carrera y para ganar experiencia en el campo”.

Andrea Iglesias es una joven de 19 años natural de Benalmádena que estudia “Realización de eventos y espectáculos audiovisuales”, por lo que en un futuro aspira a trabajar en el sector. “Starlite me ayudaría mucho porque en un futuro me gustaría trabajar allí. Entonces, he elegido el puesto de acomodadora para estar allí y tener la posibilidad el año que viene de hacer las prácticas”, ha explicado.

Elena Cavas es una docente de inglés de 24 años procedente de Estepona. Ha presentado su candidatura como “acomodadora” al festival porque es “filóloga inglesa” y “Starlite está abierto un público internacional”, lo que le permite “poner en práctica los idiomas, que es lo que siempre me ha gustado y lo que he estudiado en un contexto real que no sea teórico o en papel”. “Yo trabajo durante el curso porque soy profesora, por lo tanto, trabajar en Starlite son las dos caras de mi carrera, los idiomas y la enseñanza”, ha puntualizado.

Javier Parodio tiene 25 años y estudia un FP superior de Desarrollo de aplicaciones web. El joven ha presentado su candidatura como “acomodador” para “trabajar” y generar ingresos durante la temporada alta. José Leopoldo Reina tiene 45 años y ha trabajado toda la vida de comercial, incluso a puerta fría. Lleva más de tres años en desempleo y opta este verano a un puesto de chófer en el festival. “Todos los años que ha habido en proceso de selección hemos intentado poder entrar, a ver si este año nos toca aunque sea para poca cosa de trabajo por meses”, ha remarcado. “Mis niños están muy contentos y me dicen ¡Qué guay que pudieras coger el trabajo y que pudieras llevar a Alejandro Sanz!”, ha agregado.