La alcaldesa de Marbella se vacuna con AstraZeneca y anima a acudir "en cuanto reciban la llamada"

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha animado a los ciudadanos a vacunarse "en cuanto reciban la llamada de sus centros de salud" y ha recordado que "cualquier efecto secundario es infinitamente menor que el riesgo de infectarse con el Covid o sufrir un ingreso hospitalario".

"Es muy importante para la ciudad seguir cumpliendo el calendario para lograr cuanto antes la inmunidad de rebaño", ha subrayado la regidora, que ha recibido este miércoles en el centro de vacunación de San Pedro Alcántara la primera inyección de AstraZeneca.

Muñoz, que ha agradecido "la gran profesionalidad y el esfuerzo de los sanitarios", ha afirmado que pese a que "algunas personas puedan tener algunas dudas, a nivel personal y como médico no he tenido ninguna en cuanto me han citado por mi rango de edad".

Por último, ha instado de nuevo al Gobierno central "a facilitar más dosis para poder acelerar la inmunización". En este sentido, ha valorado que "tenemos la capacidad para incrementar el ritmo de vacunación y para llegar incluso a las 15.000 inoculaciones semanales; solo necesitamos que lleguen las dosis".