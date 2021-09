“El antídoto del miedo y del odio es el amor”

La periodista, psicóloga y escritora Irene Villa ha participado este viernes como conferenciante en un encuentro de networking organizado por la Red de Empresarias de Marbella (REM), donde ha impartido la conferencia ‘Los ochomiles de mi vida’, título de su último libro, con el que enseña a afrontar los retos que se presentan en la vida tras ser víctima de un atentado terrorista de la banda ETA con 12 años de edad.

–¿Cuál es el principal reto al que se ha enfrentado en su vida?

–En este último libro cuento ‘diferentes ochomiles’ a los que me he enfrentado como la pérdida de mi mejor amiga o de mi cuarto bebé cuando estaba en el primer trimestre de embarazo. También mi divorcio, cosas que he tenido que ir afrontando y transformándome, porque al final a quien hay que transformar es a una misma con los diferentes cambios abruptos inesperados. Tienes que cambiar, crecer y afrontar lo que venga. En este libro cuento muchas herramientas de psicología positiva y cosas que me han ayudado. Es un libro práctico porque todos tenemos que pasar por esos ‘ochomiles’ antes o después y hacerlo de la forma más constructiva, beneficiosa y productiva para una misma, es lo más inteligente.

–¿Con qué herramientas contamos los seres humanos para superar las adversidades?

–En el libro hablo de muchas herramientas y es difícil condensarlo porque al final es un libro de herramientas ante la Covid-19, ante una bacteria de quirófano, un problema de salud o la pérdida de quien más quieres, en el deporte la autodisciplina, el esfuerzo… Al final, son fortalezas humanas que son las que nos hacen superar cualquier cosa y son las que hacen que el ser humano sea resiliente y que salga airoso de las situaciones más adversas transformándose y saliendo empoderado. Me gusta mucho esta palabra y aquí estamos con mujeres emprendedoras de Marbella, el empoderamiento femenino creo que nos ha hecho mucho bien y de eso trata también este libro, de empoderarnos para darnos la autoconfianza de que podemos con cualquier cosa.

–Usted sufrió un atentado siendo una niña, ¿Qué recuerdos tiene del proceso de recuperación y qué ha aprendido?

–Eso ha sido determinante en mi vida, si bien no ha marcado mi destino porque nunca me he sentido víctima, sí que me ha empoderado. Cuando tú aprendes a perdonar y a vivir en la gratitud, yo creo que no hay nada que se te ponga por delante. Teniendo eso tan claro desde los 12 años, como me pasó a mí y aquel proceso que fue tan duro, la vida me estaba diciendo ¡Aquí has venido a crecer, a aprender!. Nadie te va a regalar nada, incluso puede que te pongan hasta la zancadilla, pero aprender eso para mí es mucho más importante y enriquecedor que dar a los niños todo lo que pidan porque luego les hacemos completamente frustrados, intolerantes, narcisistas casi y dictadores. Así que ojalá todos pasásemos por ese túnel del dolor, que al final lo que te da es humildad y agradecimiento.

–Se habla de las consecuencias psicológicas y sociales de la pandemia, ¿Cómo debe afrontar la sociedad este ‘volver a empezar’?

–Mente de principiante, mente de aprender, de borrar lo que no nos sirve, desaprender muchas veces también lo que nos limita, los miedos, eso es lo que a mí más pena me ha dado de toda esta pandemia. Por su puesto que las pérdidas son lo más terrible, la vida humana, y eso sí que no se recupera, pero me ha dado mucha lástima cómo a veces incluso los medios de comunicación hemos fomentado ese miedo. Es un miedo que no es sano, que no ayuda, recuerdo hace un año que teníamos miedo a los ojos, y eso creo que es más dañino que un virus.

–Ante este escenario de crispación política que vive España en la actualidad, ¿Qué mensaje lanzaría a los políticos?

–Como mi vida está muy al margen de la política, me encantaría el sentido común, los derechos humanos, la libertad, la democracia y el consenso. Para mí sería idílico el que todos remasen en una misma dirección, eso sería lo más maravilloso.

–¿Cuál es la fórmula contra el odio?

–El antídoto del miedo y del odio es el amor, que lo puede y lo consigue todo.