Más de 100 comerciantes y hosteleros protestan en coche por las calles de Marbella

En este sentido, ha pedido “ acelerar los procesos y que salgan las bases de las subvenciones” porque “ día que pasa, negocio que cierra”. Sobre las mismas, ha apuntado que “la forma es muy sencilla, y todo aquel que no tenga deudas con la Seguridad Social y con Hacienda podrá cobrar una subvención, y el que no podría hacerlo a través de una asociación”.

Prórroga del cierre de servicios no esenciales

La prórroga del cierre de la actividad no esencial anunciada por la Junta de Andalucía está generando en los sectores afectados una “situación insostenible”, según ha valorado el portavoz de la ‘Plataforma de Comerciantes y hosteleros de Marbella’, Nahuel Klappenbach, quien ha destacado que solo cerrar y “no hacer ninguna otra cosa para que la incidencia baje, no tienen sentido”. “Si no abrimos nosotros, que no abra nadie”, o de lo contrario, “que abramos todos”, ha subrayado.