Ricardo Arranz es el presidente de la Federación andaluza de urbanizadores y turismo residencial y del hotel Villa Padierna, ubicado en Benahavís. El empresario, que pasa estos días de confinamiento trabajando, opina que el marketing y la comunicación son unos elementos clave para superar la crisis generada por la pandemia de Covid-19.

–El hotel Villa Padierna empezó a operar en 2019 bajo la marca Anantara, ¿Cómo está el sector hotelero en estos momentos?

–La situación es dramática desde el punto de vista de negocio y de los propios empleados. No puede ser peor. Nunca habíamos vivido una situación como esta, en un año que se preveía con un nivel de ocupación enorme, el que te encuentres así. Anantara pertenece al grupo Minor, que tiene más de 600 hoteles en el mundo y de los cuales el 80% está sufriendo lo mismo que nosotros, con lo que a nivel de una multinacional como ésta va a ser bastante duro, como para todos.

–La patronal hotelera ha pedido que el Gobierno amplíe el paquete de medidas a las grandes cadenas, y no solo a pymes y autónomos…

–Tiene que ampliarlo a las grandes cadenas por sentido común, porque son las que tienen más empleados y las que están sufriendo más. A parte del problema inmediato, lo que tenemos que hacer es potenciar que esto dure lo menos posible, con hoteles cerrados y hoteles con poca ocupación. Yo no sé si es peor que estén cerrados o que tengan muy poca ocupación.

–¿Qué medidas son necesarias de aplicar?

–Tener sentido común en todo el tema fiscal y que estos profesionales estén lo más protegidos posible porque estamos hablando de personal de la hostelería o de la construcción que es muy valorado y muy necesario. Además, volver otra vez a creernos lo que tenemos. Aquí hemos tenido un nivel de clientela importante, pues ahora mismo tenemos que saber volver a atraerla, y sobre todo, apostar más por la calidad que por la cantidad.

–¿Y en el ámbito fiscal?

–Si no están ingresando absolutamente nada estas cadenas o las pequeñas empresas no están ingresando un duro, será imposible que puedan pagar al fisco la presión que ahora mismo tienen. Pues tendrá que reaccionar Hacienda y saber en qué situación estamos, tener un Gobierno que se ajuste realmente a las necesidades que estamos pasando. El problema que hay aquí según la ley es que cada vez que dejas de pagar, entras en un delito, un problema o un recargo del 30%.

–¿Para cuándo se avista la recuperación?

–La recuperación será en función de cuándo termine el problema sanitario y de qué forma. Mientras no se sepa realmente en qué situación vamos a estar, es imposible poder predecir nada. Lo primero indudablemente es la salud de estos profesionales y de todo el mundo. Mientras no haya una solución para la salir, es absurdo el pensar en cualquier otra cosa, aunque sí que se puede ir previendo, como está haciendo Italia, cómo lo vamos a hacer.

–¿Cómo está la pandemia afectando al turismo residencial?

–La situación ahora es de absoluto desconcierto porque no tenemos absolutamente sensación de cuándo esto va a terminar, aunque hay que estar positivos en situaciones tan dramáticas como la que estamos viviendo, y en mi opinión, lo que hay es que estar preparados para intentar que la crisis tanto hotelera como de turismo residencial sea la menor posible.

–¿Habéis cuantificado pérdidas?

–No, ahora no hay cuantificación ninguna, partimos de cero. Entonces, ese cero se va a poner en funcionamiento en un mes, dos, tres, un año, cinco o diez en función de la capacidad de atracción que podamos tener. No es que tengamos una burbuja en la que sobran 300.000 ó 3.000.000 de viviendas, aquí no sobra nada. Aquí tenemos que atraer porque tenemos un destino único, atraer a la gente a que pueda otra vez confiar en nosotros.

–¿Cómo se prevé recuperar el turismo?

–El año lo tenemos muy perdido en lo que es el turismo internacional, si no es el 100% será muy parecido al 100%. Tendremos un repunte del turismo nacional, que de alguna forma tampoco querrá salir fuera y se querrá quedar en nuestro país en el momento en el que haya una seguridad de poder disfrutar o compartir. Se puede pensar que esto se haga a partir de junio si ya se han tomado todas las medidas necesarias y hay soluciones para lo que estamos viviendo, que lógicamente se deberían de tener.

–¿Tiene esta crisis similitudes con la de 2008?

–Aunque los políticos la están comparando con la crisis de 2008, en mi opinión no es lo mismo porque estamos ante una cosa mucho peor o mucho mejor. No lo sabemos porque es a nivel mundial, pero desde el punto de vista de la construcción y del turismo residencial no estamos en la burbuja inmobiliaria en la cual nos habíamos metido entonces. No estamos tampoco en el apalancamiento increíble en el que estábamos con todos los bancos.

–¿Cuál es la solución?

–Se necesitaría, a través de las instituciones y de la sociedad civil, crear una campaña que sea lo suficientemente importante para atraer con más fortaleza todavía el turismo internacional a un país como el nuestro. Lo que tenemos que tener es una reacción positiva en inversión sobre lo que es el marketing, la comunicación y los valores que tenemos aquí.