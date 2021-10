Los hoteleros de Málaga piden a las administraciones sensibilidad con el coste de la energía

Los hoteleros malagueños han solicitado a las administraciones públicas que tengan sensibilidad con el incremento experimentado en los últimos meses en los costes de la energía, por lo que demandan bajar el precio del megavatio a 15 euros de cara al próximo año para que los establecimientos sean rentables, según ha declarado el presidente de la Asociación de empresarios hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), José Luque.

Así lo ha puesto de relieve el representante empresarial en unas jornadas sobre gestión energética en establecimientos hoteleros celebrada en el hotel El Fuerte de Marbella, en la que participaron la delegada territorial de Turismo de la Junta en Málaga, Nuria Rodríguez, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz y la responsable del área de sostenibilidad del Instituto Tecnológica Hotelero (ITH), Coralia Pino.

Luque ha mostrado su sorpresa por “la dinámica que estamos teniendo los hoteles con el precio de la energía” en la elaboración de los presupuestos para el próximo ejercicio, recordando que hace 7 años “partimos de 3 euros por megavatio, pasamos en 2019 a 10 y este año ya vamos en una carrera que va por 20 euros, incluso en octubre estamos en 21”.

En este sentido, ha valorado que las predicciones más optimistas para el próximo año “nos dicen que el megavatio puede estar en 15 euros, pero lo más grave de todo es que hay compañías hoteleras que han negociado precios fijos en su día, por ejemplo a 60 euros el megavatio, y las compañías eléctricas se lo han saltado y están desbordadas por la situación”.

“Estamos en un panorama inédito para las compañías hoteleras”, ha resaltado Luque, quien ha destacado que “somos grandes consumidoras de energía eléctrica”, así como ha criticado que “los precios del gasoil y del gas están disparados”.

El hotelero ha apuntado que el objetivo de Aehcos “es la sostenibilidad, pero fundamentalmente económica. No podemos ser sostenibles si no somos rentables y no podemos ser rentables si no tenemos medidas que nos hagan ser más eficientes y eficaces como la tecnología”, ha remarcado.

Por ello, Luque ha instado a la administración a que “sea sensible a esta circunstancia” y espera que “el megavatio el año que viene esté en 15 euros y bajen los 21 en los que estamos actualmente”.