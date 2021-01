Los hoteleros prevén un goteo de Eres si no hay un plan de rescate

Los empresarios hoteleros de la Costa del Sol prevén un goteo de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) si no hay ayudas directas al sector por parte de las administraciones, así como solicitan al Gobierno central un “plan de rescate” y la hibernación de las empresas en función de la demanda, según el presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) Luis Callejón.

Así, el representante empresarial ha valorado que con la situación que atraviesa el segmento turístico “no se va a generar empleo” y “difícilmente podremos mantener el que tenemos”, cuya destrucción están frenando los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTES) que el Ejecutivo de la Nación ha prorrogado hasta el 31 de mayo.

“Los ERE empezarán a llegar porque son necesarios, no podemos seguir manteniendo unos salarios como los que tenemos y con el gasto de las empresas por tener el cierre, entonces habrá un cambio de modelo”, ha vaticinado.

Callejón ha señalado que solo entre un 20 y 25% de los hoteles están abiertos en estos momentos, habiendo cerrado el 80%, con ocupaciones del 10, 62% en diciembre según los datos del Instituto nacional de Estadística (INE) y registrando pérdidas “de cientos de millones de euros” a causa de la crisis generada por la pandemia de Covid-19.

Como contraposición, ha puesto de relieve que “en años anteriores se cerraba un 20% de los establecimientos en temporada baja y el resto estaban abiertos porque había clientes”, por lo que se ha subvertido el comportamiento de la industria. “Hemos dado un paso de gigante hacia atrás y veremos cómo se incrementa la estacionalidad en los próximos años”, ha subrayado.

Por ello, ha reclamado al Gobierno de la Nación un “plan de rescate” a la industria turística similar al que aplicó a los bancos en la crisis financiera de 2008 con el fin de “inyectar liquidez para sobrevivir, sino estamos muertos”. De lo contrario, “tardaremos más en recuperarnos” con la afectación en el empleo, ya que ha asegurado que el sector no ha recibido ninguna ayuda.

Asimismo, ha apuntado a la necesidad de aplicar la “hibernación de las empresas”, una propuesta que va encaminada a “quitar todas las cargas administrativas” como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) mientras no se generen ingresos.

“Descongelar y congelar en base a que haya o no clientes”, ha explicado Callejón, quien ha destacado que sin demanda “es inviable”, poniendo como ejemplo que un hotel de cuatro estrellas con 100 habitaciones “supone cerrado 50.000 euros al mes”, permaneciendo muchos negocios en esta situación desde marzo. Otra de las demandas del colectivo es que el Ejecutivo central prolongue los ERTES durante todo el año 2021, ya que “para el 31 de diciembre morirán más empresas”, ha lapidado.

Por su parte, el director del hotel de cinco estrellas Gran Lujo Los Monteros de Marbella, Fernando Al- Farkh, ha destacado que “es imprescindible que el Gobierno central dote al sector de ayudas directas” como otros países europeos, ya que sino se va a “destruir una gran cantidad de empleo del turismo”, estimando que afectará a entre “un 20 y un 30%”. Además, ha asegurado que si no produce este apoyo, que de momento es “cero”, una vez que finalicen los ERTE “vendrán los ERE” en el segmento turístico y que de momento no se plantea el establecimiento. Mientras, el director del cinco estrellas Gran Lujo Anantara Villa Padierna, Jorge Manzur, ha apuntado que la intención del establecimiento es que la gente que está en el ERTE “entre en verano” a trabajar y después “habrá quienes tengan que volver” al expediente, señalando que de momento la empresa no valora aplicar un ERE, aunque “dependerá de cómo se comporte el virus”.

Por su parte, el director del hotel de cinco estrellas Gran Lujo Puente Romano de Marbella, Alberto Muñoz, ha indicado que si la situación “no se normaliza, habrá un gran número de empresas que no van a tener más remedio que ir a un ERE”, que es la “extinción del puesto de trabajo”, señalando que en su establecimiento no se plantea porque tiene “una estructura de empleados fijos muy pequeña”, pero sí que prevé “una pérdida de más del 60%” del empleo y que afectaría al personal “fijo- discontinuo y eventual” con el que cuenta todos los años.

La secretaria de Servicios de CCOO en Málaga, Lola Villalba, ha señalado que los ERTE “son necesarios” y llevan aparejado “la condición de mantener el empleo”, por lo que ha exclamado que “no se aprovechen los empresarios de la situación puesto que les cuesta muy poco o nada según el número de trabajadores” estar acogidos a esta medida.

De este modo, ha opinado que sería “lamentable” que haya empresas que una vez terminada la temporada turística opten por un “cierre definitivo y la extinción de los contratos”, puesto que ha indicado que “la situación es coyuntural, no estructural” y espera que con la vacunación “la gente volverá a viajar y el sector se consolidará porque es un destino maduro”.