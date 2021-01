La patronal hotelera reclama prolongar los Ertes todo el año

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) acoge con “satisfacción” la ampliación y flexibilización de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de fuerza mayor de impedimento y limitación anunciada por el Gobierno hasta el 31 de mayo, y solicita que esta medida se aplique durante todo el 2021 junto con la exoneración de las cotizaciones sociales, según ha declarado este jueves el presidente del colectivo, Jorge Marichal.

Así, el representante turístico ha valorado de manera positiva la prórroga de los expedientes y la inclusión tanto de la actividad como de otros subsectores del segmento turístico, entre los que se encuentran la hostelería, así como de los cámpines.

De igual modo, la patronal del sector alojativo ha destacado el excelente papel de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en las negociaciones para reivindicar esta medida de supervivencia esencial por la que el sector viene luchando desde hace meses.

Sin embargo, Marichal no se ha mostrado optimista para 2021 y ha puesto de relieve que “nuestras perspectivas no son halagüeñas”. En este sentido, ha valorado que el futuro de la industria turística “va a depender de lo que dure la pandemia y de la falta de demanda, por lo que tenemos que pensar en todos nuestros trabajadores y en no destruir las empresas”.

Por otro lado, el máximo representante de la CEHAT ha apuntado que no habrá recuperación a corto plazo debido a factores como la falta de confianza y de conectividad aérea, que afectan a todo el mercado internacional.

Ante estas previsiones poco favorables, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos no se ha mostrado “satisfecha” con el hecho de que se tengan que seguir abonando cotizaciones a la Seguridad Social cuando los trabajadores están en ERTE, así como tampoco con la discriminación en esta materia para empresas de más de 50 trabajadores, que se ven afectadas igual que las demás, y que en muchos casos están teniendo graves dificultades de tesorería y endeudándose para hacer frente a esos pagos, ha asegurado Marichal.

Por ello, el colectivo profesional solicita la extensión de los ERTE durante todo el año 2021 y la exoneración total de las cotizaciones sociales. Al hilo de ello, su presidente ha declarado que cuando se vaya retomando poco a poco la actividad “no va a ser posible contratar al mismo número de personas que se tenía en 2019”, un año que ha tildado que “récord” en cuanto a la actividad turística, por lo que ha apuntado que “tendrá que haber flexibilidad en la cláusula de mantenimiento del empleo acorde con la recuperación de la demanda y la necesidad de incorporación de trabajadores”. “No podemos ser ilusos y pensar que, por el simple hecho de contar con una vacuna, tendremos un efecto ‘botella de champán’ con el que se volverán a llenar los alojamientos turísticos y los destinos españoles”, ha agregado.