Salvan la vida a una niña de dos años que se había atragantado con un pistacho en Marbella

Dos agentes de la Policía Local de Marbella salvaron la vida de una niña de dos años que se había atragantado y no podía respirar. Los hechos tuvieron lugar cuando la unidad patrullaba por la avenida Playas del Duque, en Puerto Banús, y observó que un vehículo que circulaba con las luces de emergencia encendidas y, al ver a los efectivos policiales, se detuvo. Del interior del turismo bajó una mujer corriendo con una menor en brazos para dirigirse a los agentes pidiendo ayuda y gritando “mi niña se ha atragantado y no respira”.

Los policías comprobaron entonces que la pequeña, con síndrome de Down, se encontraba con el rostro amoratado y emanaba sangre y saliva por la boca. Su madre les contó que creía que se había atragantado con un pistacho y, ante la situación de emergencia, sus padres, de origen árabe, se dirigían al hospital pero se habían detenido para solicitar ayuda al ver la unidad del cuerpo de seguridad municipal.

Uno de los ingentes informó a la Sala de la Jefatura de Policía para pedir una ambulancia urgente, mientras que su compañero le introdujo a la niña un dedo en la boca y consiguió retirarle el tapón que la obstruía la respiración, además de colocar a la menor boca abajo y darle palmadas en la espalda para ayudar a que expulsara dicho tapón.

Las maniobras dieron resultado y la pequeña recuperó el color normal y comenzó a respirar sin aparente dificultad. Una vez que los efectivos sanitarios del 061 se personaron en el lugar, la niña fue trasladada en ambulancia hasta el Hospital Universitario Costa del Sol para que se procediera a su exploración y la atención necesaria. Tras todo ello, la menor fue dada de alta sin más consecuencias.

El pasado mes de enero, otra pequeña fue salvada también tras atragantarse con unos caramelos. Bárbara Muñoz compartía entonces la merienda con unas amigas en su barrio, en Puerto de la Torre. Ella es enfermera. Las demás no son sanitarias. Una de sus compañeras de mesa se percató de la escena de un hombre con su hija en brazos acercándose desesperado a un policía local para que le ayudara. "Corre, Bárbara", le dijo la amiga. Y Bárbara corrió... Tanto que casi la atropella un coche. De hecho, el vehículo la rozó y le dejó un hematoma. "Yo, aunque estaba a cierta distancia, sólo veía a la niña. Creía que estaba convulsionando, aunque no era así. Yo no miré coches ni nada. Me tiré a la carretera y corrí", detallaba.

El caso de la niña que se ahogaba con unos caramelos

En unos instantes llegó al sitio donde podía haber ocurrido una tragedia, pero donde sucedió un milagro: la actuación del policía y la enfermera salvó a la niña, de cuatro años, de morir atragantada por un caramelo. "Que lo expulsara han sido sus Reyes y los míos", decía emocionada la sanitaria, de 35 años y que desde hace cinco trabaja en la UCI del Hospital Regional.

Todo sucedió muy rápido. Fue sobre las 18:00, en la intersección de la Avenida Lope de Rueda con la calle Atlántida de Puerto de la Torre, cuando la cabalgata ya había pasado.

La primera intervención fue del policía, que ante la mirada ansiosa del progenitor, intentaba que la pequeña echara el caramelo. La había puesto con la cabeza hacia abajo, al tiempo que pedía la ayuda de sanitarios. Entonces llegó el ángel de la niña y también del agente. "El policía ya estaba actuando. Me identifiqué como enfermera y le dije 'dámela'. Me la entregó. Ni el padre ni él se movieron de mi lado. Hice un primer barrido y le provoqué el vómito. La niña no estaba inconsciente, pero no respiraba; estaba totalmente atragantada", relataba a este periódico Bárbara. El caramelo seguía obstruyéndole la tráquea.

Los segundos parecían horas. "La niña tenía sangre en la nariz y la boca por el esfuerzo que estaba haciendo el angelito. Yo tenía que salvarla. El caramelo tenía que salir", relata Bárbara. Entonces, le dio tres golpes certeros y profesionales en la espalda, a la altura de las escápulas. Y el caramelo salió... "Era muy grande y redondo; esos que son superpeligrosos", recordaba entonces. "Si no la hubiera salvado, hubiera sido una catástrofe", comentaba.