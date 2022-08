El transporte urbano de Marbella registró más de 586.000 viajeros en julio

El transporte urbano de Marbella registró durante el pasado mes de julio más de 586.000 viajeros, un servicio que se presta de forma gratuita para los empadronados y para el que el Ayuntamiento se adherirá al decreto estatal que ayuda a reducir en un 30% la tarifa, según ha informado este lunes el concejal de Transportes, Emrique Rodríguez.

Así, las tarifas tanto del abono mensual como el título multiviaje quedarán reducidas en esta cuantía desde 1 de septiembre al 31 de diciembre, tras aprobar la junta de gobierno local este lunes iniciar los trámites para sumarse a las ayudas estatales que marca el Real Decreto 11/2020 de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.Rodríguez ha calificado el descuento del 30% en los abonos como "insuficiente e insignificantes para los ciudadanos de Marbella", ya que "disponen del 100%" de la gratuidad del servicio de transporte urbano para los empadronados, siendo una medida que implementa el equipo de gobierno desde 2019 y para la que ha destinado más de 18 millones de euros desde entonces, según ha resaltado el edil.De este modo, ha detallado que el abono mensual pasará a costar de "36,37 a 25.46 euros", lo que supondrá una "reducción de más de 10 euros", mientras que los títulos multiviajes serán reducidos de "0,83 a 0,58 euros" por traslado durante el período de vigencia de la ayuda estatal. La medida beneficiará principalmente a los residentes no empadronados que no pueden acceder a la gratuidad del transporte público.Por otro lado, el responsable municipal ha indicado que como el Ayuntamiento ya viene prestando la gratuidad del servicio de transporte urbano desde el 2019, el acogimiento a la nueva orden ministerial "no requiere de la modificación de títulos o de las tarjetas de viaje", incidiendo en que el Gobierno cobra "una fianza y un pago previo" para prestar estas ayudas, pero ha asegurado que el Consistorio "no va a exigir" este tipo de requisitos.El responsable municipal ha resaltado que la gratuidad del transporte urbano de Marbella ha beneficiado desde 2019 a un total de "10.824.000 viajeros" gracias a la puesta en funcionamiento de la "tarjeta de movilidad, de la que disfrutan "más de 72.500 habitantes", por lo que ha destacado que "más del 81% de los viajes realizados desde 2019" se han hecho bajo esta modalidad.El edil la ha celebrado que sigue aumentando el número de viajeros de este servicio, qu durante el mes de julio registró "más de 586.000 viajeros" en la red de transporte público municipal, lo que "representa un incremento interanual del 20%" respecto al mismo periodo del pasado año, con "100.000 usuarios más" que en 2021, cuando fueron "488.211 pasajeros". La comparativa intermensual arroja un incremento de "un 12%".Por otra parte, el concejal ha remarcado que el Ayuntamiento soporta con partidas presupuestarias propias "más del 85 % del coste del servicio de transporte público" -siendo Avanza la empresa concesionaria del mismo-, y destinando "más de 18 millones de euros" desde su puesta en funcionamiento en 2019.El concejal ha valorado así que la medida del gobierno es "insuficiente" porque con la misma ha señalado que el Estado "no apoya a los ayuntamientos que apuestan por la gratuidad" del transporte público urbano, destacando las ventajas que ello supone en materia de "ahorro energético" y "movilidad sostenible".Asimismo, Rodríguez ha recalcado el "descontento" del Consistorio por "no tener la certeza" de qué cantidad va a destinar el Gobierno central para esta ayuda, que "obliga a la bajada del abono" en un 30% a los ayuntamientos sin aclarar qué cantidad va a destinar, subrayando que "repartirá 100 millones entre más de 8.000 ayuntamientos".