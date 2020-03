Ponen en marcha una nueva web para vender patrimonio de varios condenados en el caso Malaya

El éxito de la web de ventas de los bienes de Juan Antonio Roca, el cerebro de la trama de corrupción del caso Malaya en Marbella, ha llevado a impulsar un nuevo portal para vender los bienes de otros condenados en este procedimiento judicial. Parcelas de terreno valoradas hasta en 26 millones de euros, vehículos, embarcaciones, relojes y participaciones en una sociedad son algunos de los bienes que oferta el nuevo portal (https://www.ventadebienesmalaya.com), según han informado a Efe fuentes judiciales. El valor total de las propiedades alcanza los 41,5 millones.

Esta web, autorizada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga, se pone en marcha tras los buenos resultados del portal en el que se venden bienes de Juan Antonio Roca y servirán para pagar las responsabilidades civiles de diferentes acusados del caso Malaya y otros procedimientos judiciales.

Los bienes estarán sometidos a un administrador judicial para vender en las mejores condiciones el patrimonio y así poder atender al conjunto de responsabilidades civiles y penales por las que han sido condenados. Antes de aprobarse las ventas, el Tribunal de Malaya tendrá que autorizarlas tras consultar a las partes y comprobar que no hay otras ofertas más favorables. La web de Roca ha llegado a ofrecer bienes por un valor de 75 millones de euros y ha recibido casi 3.400.000 visitas, lo que ha propiciado el interés de la Audiencia Nacional en esta idea pionera en España.

De manera pormenorizada, la citada web incluye bienes del que fuera "mano derecha" del fallecido Jesús Gil entre 1991 y 1998, el ex teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella, Pedro Román. De éste, se recogen tres solares en Marbella y Estepona con un valor total de enajenación de 38,4 millones de euros. De los tres terrenos, el de mayor valor, 26 millones, es el situado en Estepona, con 17.900 metros cuadrados de superficie.

A estas propiedades se suman las del abogado Juan German Hoffmann y del testaferro de Roca, Salvador Gardoqui. Del primero se incluyen cinco bienes, valorados en algo más de 2 millones de euros (una vivienda en Benalmádena por 1,3 millones), mientras del segundo hay tres bienes, incluyendo el 17,34% de una casa en Marbella, cuyo precio de salida es de 292.000 euros.

También hay patrimonio de la que fuera ex teniente de alcalde de Marbella, Isabel García Marcos, con seis referencias que suman 563.260 euros. De esta suma, 209.570 euros se corresponden con el 20% de un local comercial situado en Salamanca, y otros 191.650 euros es el precio del 20% de la participación que tiene en una empresa constructora. De la ex alcaldesa de Marbella Marisol Yague hay un coche valorado e 5.450 euros. La web también recoge bienes que han sido ya vendidos, como un reloj de señora marca Patek Philippe que pertenecía a la ex concejala Carmen Revilla, con un valor de 7.140 euros.