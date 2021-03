Una alumna del San Francisco de Asís de Mijas gana las Olimpiadas de Economía

La alumna de 2º de Bachillerato del colegio San Francisco de Asís, ubicado en Mijas, Ana Isabel Ocaña, ha resultado ser la ganadora en Málaga de las Olimpiadas de Economía que celebran las universidades públicas cada año para fomentar esta materia, y que supone para el centro la segunda distinción en esta categoría tras seis años optando a ella, según ha destacado este jueves el profesor de esta disciplina en el centro mijeño, Santiago Olivares.

La prueba se realizó el pasado 20 de marzo en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga, y está organizada por la Asociación Olimpiada Española de Economía, que está compuesta por las facultades de las universidades públicas españolas para fomentar la disciplina.

Consiste en un “examen similar al de Selectividad” y tras superarlo en el primer puesto, Ocaña se presentará a las Olimpiadas Nacionales que se celebrarán en Alcalá de Henares (Madrid) en junio.

“Estoy muy emocionada porque no me lo esperaba, sabía que había hecho el examen bien, pero no como para ganar”, ha relatado Ana Isabel Ocaña, que podría ser la perceptora de un ordenador portátil y una beca para cursar estudios de Economía si se decantase por esta disciplina.

Pero la joven lo tiene claro, y quiere presentarse a las “pruebas de admisión” del Conservatorio de danza clásica, una disciplina que practica y a la que quiere dedicarse de manera profesional, a la vez que compaginarla con alguna carrera como Historia o Filología destinadas a la “docencia”.

Ocaña es optimista, y aunque los premios no se harán efectivos, “me hace mucha ilusión y me llevo la participación para el torneo nacional”. Desde el centro han destacado el carácter solidario de la alumna, “siempre dispuesta a explicar” o “dejar apuntes”, así como su brillantez "académica y social".