Mijas se personará como acusación particular para depurar responsabilidades en el incendio de la Sierra

El Ayuntamiento de Mijas ha anunciado este lunes que se personará como acusación particular para depurar responsabilidades en el incendio que se inició el pasado viernes en el Paraje del Higuerón de la Sierra de Mijas y que hasta el momento ha afectado a unas 1.875 hectáreas de Mijas, Alhaurín el Grande y Alhaurín de la Torre, según ha anunciado el alcalde, Josele González.

El edil ha destacado que “después de conocer la noticia de que el incendio no se ha originado por causas naturales, queremos anunciar que vamos a depurar responsabilidades por la vía penal".

Por ello, ha avanzado que "el Ayuntamiento de Mijas se va a personar como acusación particular en el momento que se señale a cualquier posible responsable de esta catástrofe medioambiental que ha tenido unas consecuencias irreparables para nuestra sierra”, ha afirmado González, quien ha aseverado que “no se va a poner ni un solo ladrillo en la zona quemada" y "cada árbol quemado se va a sustituir por otro árbol y esa va a ser nuestra prioridad en los próximos meses”.

En este sentido, González ha anunciado que en los próximos días se van a realizar sendas reuniones con Bomberos, Protección Civil, agentes medioambientales y diverso personal que ha estado prestando sus servicios en las labores de extinción para “delimitar las necesidades en materia de reforestación y restauración y poder así trasladarlas a la Junta para que pongan en marcha un plan de reforestación urgente".

"En esta hoja de ruta tendremos muy en cuenta a los colectivos sociales, medioambientales y particulares que ya se han interesado”, ha indicado el primer edil, así como ha denunciado que “hemos echado en falta más medios aéreos y más tareas de mantenimiento por parte del gobierno autonómico, que recordamos es la administración responsable de estas tareas de mantenimiento y conservación del monte público”.

Por su parte, el teniente alcalde, José Carlos Martín, ha explicado cómo “ha sido un fin de semana complicado donde desde el Ayuntamiento hemos movilizado medios y recursos disponibles para frenar el avance del fuego por nuestro municipio". Así, efectivos de "los Bomberos, Policía Local, Servicios Operativos, Protección Civil, Renta Básica y otros tantos voluntarios han participado en la extinción de este incendio forestal a quienes agradezco su implicación y sacrificio para evitar una catástrofe mayor así como la paciencia y calma de los vecinos, muchos de los cuales han tenido que ser desalojados o han visto las llamas cerca de sus hogares”.

“En estos momentos tenemos que evaluar exactamente la superficie afectada en el término municipal, de Mijas pues sabemos que son cerca de 2.000 hectáreas junto a Alhaurín el Grande y Alhaurín de la Torre", ha señalado el edil.

De este modo, ha destacado que "una vez que conozcamos ese dato y nos comuniquen el resultado de la investigación y sepamos exactamente el motivo del fuego, tendremos que exigir responsabilidades si finalmente ha sido provocado o una negligencia”, ha añadido Martín, quien espera “que esta desgracia nos haga a todos reflexionar. No estamos exentos que ningún pirómano o algún accidente prenda fuego a nuestra Sierra, pero sí tenemos que poner todas las administraciones nuestros esfuerzos en protegerla”.

La dirección operativa y de extinción del Plan Infoca autorizaba así este domingo el regreso de los vecinos desalojados en Alhaurín el Grande y Alhaurín de la Torre tras estabilizarse el incendio a las 19.30 horas y establecerse el nivel 0 en el Plan de Emergencias por Incendios Forestales.

Por último, desde el gobierno local piden prudencia, ya que al mediodía de este lunes el incendio aún se encontraba en fase de estabilización, quedando aún varias fases hasta llegar a la extinción definitiva.