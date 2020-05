Sueños por Covid-19 toman el papel

El departamento de Artes y Humanidades del Colegio San Francisco de Asís, en Mijas, ha ideado el proyecto Strangest dreams para transformar en arte los efectos del confinamiento y los alumnos podrán ilustrar los sueños y pesadillas más surrealistas que está generando la situación actual de pandemia por coronavirus.

Carlos Delgado, profesor de Dibujo artístico, es el ideólogo de esta iniciativa que persigue dar “salida” al “subconsciente que habla de todos para darle forma” y tratar de una manera “terapéutica” la educación para afrontar la confinación y “desahogarnos, encontrar un punto en común”, relata.

Para ello, se ha creado la cuenta strangest.dreams en Instagram, donde los usuarios pueden mandar un “mensaje directo” contando los sueño o pesadillas que están teniendo durante el confinamiento, los cuales serán ilustrados por los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato de Artes.

“En las clases hemos compartido que muchos de nosotros, supongo que por el estrés, por estar encerrados todo el día, con la monotonía y con los horarios que tenemos tan tocados ahora, estamos teniendo sueños bastante extraños”, ha apuntado.

De momento, ha señalado que el proyecto lleva en marcha una semana y ya han recibido una docena de propuestas. Delgado recibe los mensajes y adjudica los sueños a través de la plataforma ‘Google Classroom’, que es la que utiliza para la enseñanza virtual, y se publican en Instagram.

Así, las ilustraciones muestran el imaginario de estos adolescentes, donde “mezclan todos los referentes que tienen ahora porque son unos devoradores de contenidos multimedia” y “hacen esa ensaladilla de cosas de animación, de series o cosas que les suceden a ellos”, ha subrayado el docente, que ha mostrado su asombro por los trabajos de los alumnos. “Están todo el día delante de una pantalla, lo que también tiene sus repercusiones porque tienen esta especie de películas de cine surrealista en su cabeza”.

Ello se traduce en una serie de ilustraciones resultantes de sueños y pesadillas provocadas por la situación actual de pandemia y confinamiento como “soñé que había algo que me estaba haciendo daño en los pies. Al llegar a casa vi que parte de mis pies estaban desapareciendo y eran mis propios calcetines, antropófagos”, ilustrado por Aroa Postigo.

Otros de los sueños que se han plasmado al papel cuentan historias surrealistas como “que me quedaba atrapada dentro de un televisor con un ruido blanco, lleno de hormigas. Éstas treparon por mi cuerpo asfixiándome”, recreado por Carmen Vaz-Serra; “soñé que encontré un espejo en la arena y que al tocarlo me transportó a otra realidad, donde en medio de un intenso vacío había uno antiguo que me preguntó qué es lo que más deseaba. Respondí la felicidad eterna, pero ésta tenía un precio, la muerte”, ilustrado por Belén Ruiz o “soñé que el cielo se caía a pedazos, como en la película Chicken Little”, retratado por Nicklas Stæhr.