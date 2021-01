Un dispositivo especial velará por el cumplimiento de las medidas anticovid en Mijas

Un dispositivo especial de control de medidas preventivas frente a la expansión de la Covid-19 estará operativo en la localidad de Mijas durante este fin de semana, el cual estará compuesto por agentes de Policía Local y voluntarios de Protección Civil con el fin de hacer un seguimiento y velar por el cumplimiento de la normativa ante el aumento de casos, según ha anunciado este jueves el alcalde, Josele González.

Así lo ha destacado el regidor en una reunión que ha mantenido con los cuerpos de seguridad, donde ha estado acompañado por la concejala de Protección Civil, Tamara Vera, señalando que desde que se produjo el cierre perimetral de Mijas y otras ciudades del entorno el pasado miércoles -debido al “aumento de la tasa de incidencia acumulada de casos por encima de los 500”-, el Consistorio ha adoptado esta medida para realizar “un seguimiento muy exhaustivo” y evitar “llegar a la cifra de 1.000 contagios, lo que supondría el cierre de toda actividad no esencial”.

González ha apuntado que la localidad cuenta a día de hoy con una incidencia de 688 por cada 100.000 habitantes, la cifra más alta desde que se decretara el Estado de alarma como consecuencia de la Covid-19, por lo que “hemos decidido poner en marcha medidas adicionales que buscan poner freno a este incremento de casos mediante un mayor control del cumplimiento” de las directrices preventivas recogidas en la normativa actual.

“Vamos a reforzar esta presencia para informar en primer lugar de la normativa y llegado el caso proceder a la propuesta de sanción, incidiendo mucho tanto en el uso de la mascarilla como en que no se supere el número máximo de personas que pueden reunirse y que recordamos no puede ser mayor a cuatro en caso de no ser convivientes”, ha subrayado González.

El primer edil ha detallado que el dispositivo prestará una especial atención a aquellas zonas sensibles de la localidad en la que se vienen detectando incumplimientos de la normativa como la Senda Litoral, los parques municipales, los accesos a los senderos de la Sierra de Mijas o los espacios de recreo como el parque El Esparragal o Los Olivos; y que velará por “medidas tan sencillas y tan necesarias para reducir los contagios como lo es el hacer un buen uso de la mascarilla”.

En este sentido, desde el Consistorio informan de que hasta nuevo aviso, las barbacoas situadas en estos espacios estarán precintadas, quedando prohibido su uso, así como recuerdan que el municipio cuenta con las zonas de juego infantiles precintadas por encontrarse este en nivel 4 de alerta, según lo previsto en las medidas aprobadas por la Junta de Andalucía.