El festival Cala Mijas opta a seis nominaciones a los Premios Fest 2022

El festival internacional Cala Mijas, celebrado entre el 1 y el 3 de septiembre, ha conseguido seis nominaciones a los Premios Fest 2022, que destacan lo mejor de los circuitos festivaleros de nuestro país, cuyas votaciones son públicas y permanecerán activas hasta el 9 de octubre, según ha informado este viernes el Ayuntamiento.

Así, el festival Cala Mijas, patrocinado por el Consistorio de Mijas y organizado por Last Tour, ha recibido nominación al Mejor Festival Gran Formato, Mejor Festival Revelación, Mejor Producción, Festival con mejor zona de restauración, Festival más sostenible y mayor aportación a la región.

Las votaciones son públicas y permanecerán activas hasta el próximo domingo 9 de octubre en la web https://premiosfest.com/. Poco después se darán a conocer los nominados definitivos y se entregarán los galardones en el marco de la celebración del BIME el próximo 26 de octubre.

Un total de 107.000 personas asistieron al festival Cala Mijas, con un público procedente de más de 50 países que disfrutaron de artistas de la talla de Arctic Monkeys (única fecha en España), Nick Cave and The Bad Seeds, Liam Gallagher, The Chemical Brothers, Kraftwerk, Nathy Peluso o Bomba Estéreo. La segunda edición de Cala Mijas se celebrará el 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre de 2023.