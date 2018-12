Mercedes AMG A 35 4Matic: el nuevo juguete de Lewis Hamilton

Llega en marzo, pero ya se pueden hacer pedidos de este nuevo modelo. Hablamos del nuevo Mercedes AMG A 35 4Matic, un pequeño juguete de coche con el que disfrutaría hasta el mismísimo campeón del mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton.

Este nuevo modelo que tiene un precio que no es económico precisamente, está disponible desde 57.675 euros, supone la entrada al universo AMG de Mercedes, las versiones más deportivas de la marca alemana.

Y nosotros, el Grupo Joly, hemos tenido la oportunidad de conducir (y disfrutar) de este modelo por las carreteras de Mallorca en su presentación internacional. Un escenario idóneo, no sólo por los países increíbles de las costas baleares, sino también porque las numerosas curvas han dejado patente el buen comportamiento de este modelo.

Una vez junto a él, lo primero que nos llama la atención es su estética. Y no lo decimos porque tenga un diseño especialmente llamativo, como algunos otros rivales que gozan de grandes alerones. Todo lo contrario, este AMG A 35 es incluso hasta discreto. Es cierto que tiene algunos elementos destacables como los faldones pronunciados delanteros, las llantas de 19 pulgadas (que Mercedes afirma que son opcionales) o el pequeño ‘spoiler’ trasero.

Dentro, este AMG mantiene algunos elementos ya vistos en la Clase A, como el cuadro de instrumentos formado por dos pantallas de gran tamaño unidas; un volante específico y un interior con detalles que denotan la deportividad de este modelo.

No obstante, la principal innovación de este modelo está donde no se ve. Hablamos de su poderoso motor. Se trata de un motor introducido previamente en otros modelos (GLC, GLA, Clase C) y que al Clase A le dota de una tremenda agilidad.

Este propulsor es un motor de dos litros de cilindrada con cuatro cilindros que rinde una potencia de 306 CV (225 kW) que está disponible hasta las 5.800 revoluciones, además de un par máximo de 400 Nm. también disponible desde las 3.000 vueltas.

A ello hay que sumar un cambio automático de doble embrague de siete marchas que transmite la potencia del motor a ambos ejes.

¿Y en qué se traduce esto? Pues en un motor muy poderoso que empuja desde bajas vueltas y que se estira hasta un alto régimen, creando así un amplio margen de revoluciones. Sí es cierto que nos gustaría que el cambio fuera algo más rápido o, más bien, que fuera más efectivo a la hora de reducir de forma contundente. Sin embargo, una vez que pisamos el acelerador con contundencia, se olvida todo y volvemos a sonreír.

Además, este nuevo Clase A AMG sobresale porque tiene una doble cara. Por un lado, puede ser un coche hasta casi radical, como hemos contando hasta ahora. Pero también puede ser un modelo confortable y hasta eficiente (con un consumo de 8,5 litros cada 100 kilómetros).

Asimismo, para todos aquellos mayores aficionados a AMG, la firma alemana ha incluido una edición limitada de este modelo, conocida como Edition 1, que incorpora elementos de diseño específicos del interior y del exterior. Una exclusividad que también hay que pagarla puesto que su factura asciende hasta los 66.539 euros.

No obstante, y volviendo al AMG Clase A ‘normal’ tenemos que decir como conclusión que, si bien es cierto que tiene un precio elevado (sobre todo si lo comparamos con sus posibles rivales como el Audi S3 Sportback, BMW M140i o Volkswagen Golf R) también hay que señalar que a cambio obtenemos el que probablemente sea uno de los compactos más potentes y tecnológicos de la actualidad. Un capricho, para quien se lo pueda permitir.