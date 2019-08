La gala de los Premios Goya del Cine Español que acogerá Málaga el 25 de enero de 2020 pasará a la Historia, seguramente, por varias razones; pero lo que sí cabe anticipar con toda certeza es que será la primera que se celebre en unas instalaciones deportivas, con el Palacio de los Deportes Martín Carpena como depositario de semejante honor. Y esta opción entraña un verdadero reto para la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España, organizadora del evento, ya que será la primera la vez que el mismo, además, se celebre en un aforo de tales dimensiones. Si el despliegue llevado a cabo este año en el Palacio de Congresos de Sevilla Este, con sus 3.500 butacas (reducidas a 3.200 por requerimientos técnicos) significó ya una notable ampliación respecto a las anteriores sedes madrileñas, la disposición de un aforo de 12.000 multiplica las posibilidades que la misma Academia de Cine, tal y como dejó claro hace unos días en Málaga su vicepresidente, Rafael Portela, está dispuesta a explorar con tal de organizar una gala “diferente”. Justamente ahora, a la Academia le corresponde debatir qué hacer con todo el espacio disponible. Y este periódico ha podido saber que hay varios modelos sobre la mesa.

El debate se dirime entre una ampliación discreta y la entrada decidida de más público

De entrada, resulta paradójico que la misma Academia haya mostrado no pocos reparos a las instalaciones deportivas cada vez que en los últimos años se había debatido la posibilidad de sacar las galas de Madrid. El pasado mes de diciembre, cuando Málaga ya se había postulado para acoger los Goya en 2020, la comisión municipal de Cultura reunida entonces señaló el Martín Carpena como único espacio capaz de ajustarse a los requerimientos de la Academia; y la misma entidad no parece haber puesto muchos peros, aunque sea por el compromiso del Ayuntamiento de hacerse cargo de los 700.000 euros que en principio costará la adecuación del equipamiento (fuera de los dos millones de euros presupuestados y que aportarán, a partes iguales, el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga y Unicaja). En cualquier caso, la última palabra sobre la concreción del aforo y su uso la tendrá la Academia, y sí que parece asegurada la ampliación respecto a las 3.500 butacas de Sevilla. A partir de aquí, algunos académicos se inclinan por una ampliación discreta, ajustada a los requerimientos que puedan derivarse de una gala más espectacular, sin ir más allá; mientras que otros sí se han manifestado a favor de una gala abierta y con más público. Cabe recordar que a la reciente gala de Sevilla se desplazaron cerca de mil académicos, cuatro veces más de los que suelen asistir a la entrega de premios en Madrid, y que previsiblemente las peticiones para acudir a Málaga no serán menos. Eso sí, fuentes cercanas a la Academia sostienen que “de ninguna manera hablaríamos de una gala con ocho mil personas ” y que una ampliación de mil asistentes respecto a los congregados en Sevilla “ya sería un volumen más que considerable”. Lo que sí queda descartado es la apertura al público general, bien mediante la venta de entradas o el sorteo de las mismas, como sí se ha hecho en alguna ocasión en los Premios Max.

Fuentes municipales apuntaron que el Ayuntamiento aspira a dar cabida en la gala a la vida social y cultural malagueña, especialmente a través de sus creadores y artistas, aunque será la Academia la que tenga la última palabra. Habrá que ver qué hueco dejan los académicos, nominados y familiares que quieran venir a Málaga. Que serán, claro, la mayoría.