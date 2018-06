Amor y muerte en Verona

Contó una vez el director teatral y cinematográfico Peter Brook que, en una visita a Verona, decidió seguir a un grupo de turistas que pateaban la ciudad conducidos por un guía local. Éste se iba deteniendo en los escenarios en los que, presuntamente, William Shakespeare ambientó su tragedia: "Ésta era la casa de los Montesco", "Aquí fue donde Romeo y Julieta se conocieron", "En este puente encontró Romeo el cuerpo sin vida de Julieta", iba narrando el guía sin ocultar su entusiasmo. Al terminar el recorrido, Peter Brook se acercó al buen hombre, un tanto preocupado, y le espetó: "Usted sabe que Romeo y Julieta no vivieron nunca, ¿verdad? Que son personajes de ficción creados por Shakespeare". A lo que el guía respondió: "Verá, aquí en Verona creemos que quien nunca vivió en realidad es ese tal William Shakespeare". Dentro y fuera de Verona, en cualquier caso, La excelente y lamentable tragedia de Romeo y Julieta, que Shakespeare escribió en 1597 a partir de un cuento italiano escrito a su vez por, supuestamente, Mateo Bandallo (resulta oportuna en este sentido la lectura del reciente libro de María Elvira Roca Barea 6 relatos ejemplares 6, que incluye un relato protagonizado por un Shakespeare que viaja a Verona en busca de su fuente de inspiración), es un icono universal tanto del propio teatro como de la relación amorosa, en todos sus órdenes. Y si no hacen falta demasiadas excusas para asistir a sus múltiples representaciones, muchas menos serán necesarias para acudir a la que brindará la compañía Pata Teatro en la séptima edición de su Ciclo de Clásicos en Verano, que se celebrará del 2 de julio al 4 de agosto en el patio del CEIP Prácticas nº 1 (en la Plaza de la Constitución), con funciones de lunes a sábado y con entradas ya a la venta en www.entradium.com

Málaga Hoy visitó ayer a Pata Teatro en uno de sus ensayos y comprobó de primera mano el proceso de creación del montaje, con el que la compañía retoma a Shakespeare tras el Mucho ruido y pocas nueces presentado hace dos años con gran éxito. Josemi Rodríguez, codirector del espectáculo junto a Macarena Pérez Bravo y autor de la adaptación, recuerda que El Bardo constituye la única excepción en estas siete ediciones del ciclo al Siglo de Oro español, "pero nuestra idea era siempre variar, ofrecer proyectos distintos al público, y Shakespeare es un aliado muy favorable a la hora de sorprender al espectador". Apunta Pérez Bravo al respecto que Romeo y Julieta "siempre estuvo en la lista de títulos que queríamos hacer en este ciclo, desde el principio", en gran medida "porque se ajusta a un tipo de trabajo basado no en el recitativo, sino en la acción dramática". Los jóvenes Sandra Bravo y Carlos Scholz (escogidos por la compañía para este montaje a través de un proceloso casting), Carlos Cuadros, Noelia Galdeano y los citados Rodríguez y Pérez Bravo (fundadores e impulsores de Pata Teatro en sus más de veinte años de andadura) completan el elenco de la propuesta, en la que la agrupación ha adaptado el texto de Shakespeare a su particular modus operandi: el montaje elimina diversos personajes "que no son imprescindibles para el desarrollo de la trama", según explica Rodríguez, y, además, para terminar de ajustar el órdago a los cinco intérpretes, dos de ellos se desdoblan para dar vida a otros tantos personajes: así, Carlos Cuadros interpreta a Mercucio y a Fray Lorenzo, mientras Noelia Galdeano hace lo propio con la nodriza de Julieta y Tibal, feminización del personaje original de Tebaldo. De este modo, los Montesco presentan una representación masculina y los Capuleto un cuadro femenino merced a un elenco escrupulosamente paritario, "aunque no hay nada parecido a una guerra de sexos, ni más reivindicación feminista que la que puede hacer Shakespeare, quien por cierto creó buena parte de sus personajes intencionadamente con mucha confusión en cuanto a géneros. Con este trabajo el público descubrirá que Shakespeare bien pudo pensar en una mujer cuando creó a Tebaldo. No sería raro en absoluto", explica Noelia Galdeano.

En cuanto a la versión, Josemi Rodríguez subraya que el Romeo y Julieta de Pata Teatro mantiene su naturaleza trágica "aunque aprovecha sin reservas las escenas más propias de comedia que introduce Shakespeare, sobre todo con los personajes secundarios". Al aire libre, en el centro de Málaga, Verona temblará de amor y muerte.