Antonio Banderas relata en 'Good Morning America' cómo se le comunicó su nominación al Oscar

El malagueño Antonio Banderas ya está en Estados Unidos en la recta final de la carrera por el Oscar, en una gira de promoción de la película Dolor y Gloria, que durará hasta la celebración de la gala el próximo 10 de febrero.

Entre sus apariciones en medios, destaca la del programa matutino de la ABC Good Morning America (Buenos días América) en la que el actor relata que le comunicaron la nominación a mejor actor en una comida con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

"Estaba precisamente en Málaga, en un restaurante, almorzando con el alcalde en un lugar cercano a mi teatro. Supe que la película estaba nominada en primer lugar, y me alegré mucho. Pero la sorpresa vino cuando de repente, en mitad de la comida, recibí cientos de mensajes avisándome de que yo también estaba nominado", explica Banderas a las preguntas de la presentadora.

Do yourself a favor and go see @antoniobanderas in #PainAndGlory! He's so phenomenal in the film that it earned him his first Oscar nomination!#Oscars pic.twitter.com/bAx1ygfBjw