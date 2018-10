El Benalfest comienza su primera edición con la bendición del público

Las bandas malagueñas Margaux y Ballena abrieron ayer en Benalmádena la primera edición del Benalfest, el nuevo festival de rock de la Costa del Sol, que contó ya con una notable acogida del público. La noche continuó con Nixon, El Kanka (como cabeza de cartel de la fiesta de bienvenida), Me & The Reptiles, Flow Lab y, para el cierre, Second Dj's.

El Benalfest continuará hoy sábado ya desde por la mañana con talleres y música por los rincones más emblemáticos de Benalmadena, como los Jardines del Muro, que acogerán las activadades pensadas para los más pequeños; o la Plaza de la Niña que, en su 50 aniversario, tendrá un escenario abierto a todo el público con el grupo sorpresa del festival. Así, el Benalfest cumple su promesa de llevar la música a todos los rincones del municipio.