El CAC Málaga acoge la primera exposición individual de Dieter De Greef en un museo

El Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga presenta, por primera vez en Europa, la exposición Coup de théâtre del artista belga Dieter De Greef que podrá visitarse del 3 de diciembre al 20 de febrero de 2022. La muestra está compuesta por una selección de pinturas de diversos formatos que repasan su trabajo y que han sido realizadas durante estos últimos cuatro años expresamente para esta ocasión. La exposición estará comisariada por Fernando Francés.

Sus obras caracterizadas por el empleo de una paleta de colores saturada representan sus ideas y reflexiones sobre la felicidad, el amor o los deseos insatisfechos.

Dieter De Greef (Bruselas, 1969) se considera a sí mismo autodidacta aunque comenzó sus estudios el instituto de arte Sin-Lucas de Bruselas que abandonó más tarde.

El artista ha participado en un nutrido número de exposiciones individuales como Paintings, CC De Meent, Cultuurcentrum de Meent, Beersel, Bélgica (2019); It was a good day, Nobody got lost and Sue was there too, SECONDroom, Amberes, Bélgica (2019); y We Never Died, QuARTier A, Art Gallery - Atelier, Aalst, Bélgica (2016); Paintings, Atelier Jeroen Du Bois, Asse, Bélgica (2016) o Couldn’t Care Less, Boothroyd Suzy, Halle, Bélgica (2015).

Igualmente, ha presentado sus obras en exposiciones colectivas como Try and figure this one out, exposición junto a Chris Vanderschaeghe, Anthony Verdonck, CAS Contemporary Art Space, Ostend, Bélgica (2019); Hendrik Devos vs Dieter De Greef, De Wasserij Kunstcentrum, Lokeren, Bélgica (2017); y Konvent Zero, Konvent, Berguedà, Barcelona, España (2016).