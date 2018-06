Caza y captura

La ficha 'MARVEL NOW! DELUXE. LA PATRULLA-X DE BRIAN MICHAEL BENDIS, 2' Brian Michael Bendis, Chris Bachalo, Frazer Irving.Panini. 388 páginas. 28,95

Después de guiar con paso firme a Los Vengadores durante casi una década, en la que el supergrupo se convirtió en la espina dorsal de Marvel, el guionista Brian Michael Bendis aprovechó en 2012 la revolución editorial conocida como Marvel NOW! para dar el salto al universo mutante. Como explica Julián M. Clemente en su introducción, a Bendis "le gusta contar las dos caras de una misma historia. Lo hizo durante muchos años en la franquicia de Los Vengadores, donde estableció constantes lecturas duales entre los títulos que escribía: Los Nuevos Vengadores con Los Poderosos Vengadores durante la época de La Iniciativa; Vengadores Oscuros con Los Nuevos Vengadoresen el tiempo de Reinado Oscuro; y Los Vengadoresy Los Nuevos Vengadores a lo largo de La Edad Heroica. La innovadora propuesta de Bendis para los mutantes también tuvo su anverso y reverso: "En un principio, La Casa de las Ideas solo anunció el lanzamiento de la cabecera que estaría en el centro de todo, All-New X-Men: La Nueva Patrulla-X. La presencia de un dibujante de la envergadura de Stuart Immonen se interpretaba como una declaración de intenciones: aquella era la colección que había que leer. ¿Solo aquella? Poco después la editorial desveló que Bendis continuaba repitiendo el esquema de otros tiempos, y puso sobre la mesa otra serie X que también escribiría. Se trataba de la siguiente iteración del que había sido título fundamental de la franquicia: Uncanny X-Men, La Imposible Patrulla-X, que, al igual que como ya ocurrió en la época de Kieron Gillen, estaría protagonizada por Cíclope y compañía".

Redefinido por su papel en el cruce Los Vengadores vs. La Patrulla-X (en donde, poseído por la Fuerza Fénix, llegó a matar al mismísimo Profesor Xavier), Cíclope es un prófugo de la justicia, repudiado por la mayoría de mutantes, que se dispone a reavivar el sueño y liderar la revolución acompañado de un pequeño grupo de compañeros leales. De nuevo en palabras de Clemente: "En la nueva escuela de Cíclope no habría jardín, ni amigables partidos de béisbol, ni reuniones ante la chimenea. Por no haber, no había ni ventanas. De cara a las aulas, Bendis se esforzó en proponer la siguiente generación de mutantes, a través de jóvenes atípicos, con poderes que también se salían de la norma".

Panini ha iniciado la recopilación en tomos de este excitante periodo, reeditando la seminal batalla entre supergrupos y creando la colección específica Marvel NOW! Deluxe, donde ya han asomado Los Vengadores de Jonathan Hickman, el Thor de Jason Aaron o El Capitán América de Rick Remender. Es aquí donde puede uno hacerse con las dos caras del universo mutante según Bendis: el primer tomo de su Patrulla-X en Marvel NOW! Deluxe incluye los 15 primeros números de All-New X-Men, y, el segundo, los 11 primeros del tercer volumen de Uncanny X-Men, ilustrados por artistas de la talla de Chris Bachalo y Frazer Irving, más un montón de extras como una galería de portadas alternativas, diseños de personajes, bocetos páginas y de portadas, etcétera.

