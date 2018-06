Comedia con fantasmas a favor del público

La ficha 'Bailando con locos' Teatro Echegaray. Fecha: 21 de junio. Producción: Factoría Echegaray. Dirección: Leonor Pelayo. Texto: Belén Anguas. Reparto: Belén Caballero, Paula Ortiz-Angulo, Javier Sancho, Manuel Navarro Mármol. Aforo: Lleno.

Uno sale de la función de Bailando con locos pensando en las comedias más o menos parecidas que ha visto antes, en las similitudes con otras propuestas no demasiado lejanas, esto me suena a aquello, esto a aquello otro. Pero seguramente pretender ir de original a estas alturas significa, cuanto menos, perder la perspectiva. En la obra de Belén Anguas hay asesinatos en serie, fantamas, sillas parlantes, un sofá en medio y diversos grados de locura; que sí, nada que podamos considerar inédito, pero tal vez lo mejor del montaje sea su honestidad, su renuncia a dar gato por liebre, la libertad con la que se presenta ante un público para cuyo favor se empeña en remar. Entre esto y entre que en realidad llevamos viendo la misma comedia desde Terencio, pues ya me dirán: Bailando con locos ofrece una ocasión de teatro recomendable, sin trampa ni cartón, sin atajos pero sin andarse por las nubes, divertida y fresca, amable y bien hecha. Y esto no es precisamente poco.

Leonor Pelayo firma una dirección eficaz, sobre todo a la hora de imprimir ritmo a la acción; y limpia en la medida en que va a la médula y elimina posibles motivos de distracción. Tal vez se echan de menos más recursos en juego en la dirección de actores, pero los tics que sostienen a los personajes funcionan y el público agradece su anticipación. El reparto resuelve la papeleta en equilibro y bien calibrado, empezando por la revelación que entraña Manuel Navarro Mármol y pasando por el buen oficio de Paula Ortiz-Angulo y Javier Sancho hasta el reto más que complicado que asume y resuelve con maestría Belén Caballero como improbable maestra de ceremonias y pérfida anfitriona. El ambiente amateur también aporta oxígeno en sus límites correctos. Bailando con locos no es la comedia de nuestras vidas, pero su ayuda a la consolidación de un público en Málaga puede ser inestimable. Y Julio Iglesias de portero.