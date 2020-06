El Ojeando también se cancela

No pudo ser: después de que otros grandes festivales de la Costa del Sol como el Weekend Beach Festival anunciaran la cancelación de la edición prevista para este año por la epidemia del coronavirus, el Ojeando, verdadero escaparate de la música independiente nacional que ha convertido a Ojén en una cita ineludible y necesaria en la materia, tampoco tendrá lugar en 2020. Así lo confirmaron este martes fuentes de la organización, así como del Ayuntamiento de Ojén, que emplazaron a los seguidores del certamen a la edición que tendrá lugar en 2021, en fechas que se anunciarán próximamente. Tal y como señalaron las mismas fuentes, el equipo trabaja ya con todo el empeño puesto en hacer del Ojeando del año que viene todo un éxito.

"Tras doce años acogiendo a las mejores bandas independientes del panorama nacional en Ojén, la organización del festival se ve obligada a cancelar esta edición por la seguridad tanto de los ojeanderos como del equipo que compone el festival y los propios residentes", señalaron desde la organización en un comunicado. El alcalde de Ojén, José Antonio Gómez, señaló igualmente que, a pesar de que los últimos datos sobre la evolución de la pandemia son esperanzadores, “el paso a la Fase 3 no significa que aún hayamos derrotado por completo al virus. Hemos estado esperando hasta el último momento, por si aún, había esperanza para realizar un Ojeando de forma normalizada. Pero hemos visto en estos últimos días como la Junta de Andalucía ha comunicado la recomendación de la no celebración de actos públicos, festejos y romerías. Hemos visto cómo el Ayuntamiento de Málaga ha comunicado la anulación de la Feria de Málaga. Creemos que por responsabilidad, por seguridad con las personas de Ojén, los visitantes y los miembros de la organización, por interés de la propia marca Ojeando Festival y por bien en general de municipio, hemos decidido de no realizar este año el Ojeando Festival, muy a pesar de todo”. Y añadió: "Desde el Ayuntamiento estamos trabajando para que el Ojeando 2021 sea de nuevo un evento de reconocido prestigio y que vuelva a llegar las calles del municipio. Aún así, también estamos trabajando dentro de la prudencia y seguridad, en microeventos que organizaremos en el municipio, para ir dinamizando turísticamente la agenda del verano, dentro de las posibilidades que tengamos en este estado tan excepcional que hemos pasado”.

Desde la organización explicaron igualmente que las personas que huyan adquirido su abono para la inminente edición del festival no tendrán que realizar ninguna gestión para recibir la devolución de sus entradas, ya que el proceso "se iniciará de forma automática en los próximos días".