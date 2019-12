Las otras luces de Navidad

Como en cada temporada navideña, las instituciones y centros culturales refuerzan sus programaciones con propuestas que, en algunos casos, ahondan en el carácter familiar y entrañable de las fiestas y, en otros, ofrecen alternativas razonables a los consabidos belenes, villancicos, encuentros familiares y demás señas de identidad de estas fechas. A punto de despedir este 2019, y con el alumbrado navideño ya flamante en las calles, el menú para la capital malagueña vuelve a ser variado y abundante, lo que no resulta precisamente baladí: teatros y museos hacen en estas fechas su particular agosto en taquilla, lo que obedece tanto a la mayor afluencia turística como al tiempo libre del que disponen los oriundos. Reunir en un artículo todas las propuestas referentes a conciertos, teatro y exposiciones resultaría imposible, pero aquí van, en todo caso, algunas recomendaciones.

Conciertos

En lo que a la música se refiere, no podríamos hablar de Navidad sin conciertos que hicieran de la misma su principal razón de ser, especialmente desde el mundo clásico. Y lo cierto es que hay para despacharse a gusto: tras el éxito de la primera convocatoria en Málaga el año pasado, regresa al Teatro Cervantes el 13 de diciembre el Mesías participativo organizado por La Caixa, con más de doscientas voces de coros de la provincia de Málaga, la orquesta Instruments of Time and Truth y el coro Oxford Voices al servicio del oratorio de Haendel. La Orquesta Filarmónica de Málaga ofrecerá por su parte sus tradicionales conciertos de Navidad (19 y 20 de diciembre, con la Novena Sinfonía de Beethoven como plato fuerte) y el de Año Nuevo (3 de enero) también en el Cervantes. Pero conviene no perder de vista el concierto que la Joven Orquesta Barroca de Andalucía ofrecerá el 23 de diciembre en la Catedral con obras de Pachebel, Locatelli, Vivaldi, Haendel y Bach. La Joven Orquesta Provincial de Málaga, por su parte, celebrará su concierto de Navidad el día 8 en el Centro Cultural MVA y después lo hará en diversos escenarios de la provincia. Pero quien quiera zambombás, las tendrá: el Teatro Echegaray acogerá las de Antonio de Verónica y Saray Cortés (días 20 y 21) y las de Encarni Navarro (22 y 23), la de Alejandro Estrada llegará al Cervantes el 23 y la de la jerezana Lela Soto Sordera al Teatro Cánovas el 10. Eso sí, quien busque el más auténtico espíritu navideño tendrá que ir a ver a LaPili y su Íntima Navidad los días 26 y 27 en el Teatro Echegaray.

Más allá de lo navideño, no faltarán conciertos de rock imprescindibles como los de Amaral y su Salto al color en el Palacio de Ferias y Congresos (día 21) y Leiva en el mismo recinto (día 26). Antes, el Teatro Cervantes ofrecerá ya citas interesantes como la que protagonizará Diana Navarro ya el próximo día 8 y el más que recomendable el día 15 con Javier Ojeda, que presentará su último disco, El vaivén de las olas, en una verdadera fiesta para la que no faltarán amigos, incluidos sus compañeros en Danza Invisible en una suerte de díptico musical. El día 21, la pianista y cantaora María Toledo presentará también en el Cervantes su último disco, Corazonada. Y, en un proverbial cambio de tercio, los más jóvenes podrán ver a Adexe & Nau el 28 en el Palacio de Ferias y Congresos.

Los amantes de las salas independientes podrán también despacharse a gusto. La Cochera Cabaret recibe nada menos que a Las Migas (5 de diciembre) y al mejor Rey Mago de la historia, Javier Ruibal (el 21). La Sala París 15 hará lo propio el día 14 con dos de los cantantes de mayor éxito de la cantera de Operación Triunfo, Ana Guerra y Cepeda; y el día 27 llegará todo un clásico del rock español, Coque Malla, en otra cita imprescindible. La Trinchera, por su parte, se mantiene fiel a su sello con Astola y Ratón (13), Los Chikos del Maíz (14), el concierto navideño de Dry Martina con algunos invitados (27) y Nacho Vegas (28).

Teatro

En lo que a la escena se refiere el paisaje no es menos diverso, si bien las propuestas familiares, como corresponde, atesoran buena parte del protagonismo. Convertido ya en tradición por estas fechas, el ciclo navideño de la compañía Pata Teatro vuelve al Echegaray del 28 de diciembre al 4 de enero con Frankenstein. No soy un monstruo, alucinante y muy personal aproximación a la obra de Mary Shelley, con marionetas y una cuidada escenografía al gusto de grandes y pequeños. Antes, en el mismo escenario, podrá verse la nueva producción de Factoría Echegaray, La isla del aire, adaptación de la novela de Alejandro Palomas, del 3 al 14 de diciembre; y, de vuelta al público familiar, la obra de Aurora Mateos Los gatitos del Palacio de Invierno (día 18), entre otras propuestas. En el Teatro Cervantes continúa el Ciclo Danza Málaga con el Ballet Clásico de San Petersburgo de Andrey Batalov y La Bella Durmiente de Tchaikovsky (día 11) y, atención, el estreno absoluto del nuevo espectáculo de la bailaora y coreógrafa malagueña La Lupi, Lenguaje oculto, con la participación del cantaor Alfredo Tejada y la dirección de Juan Dolores Caballero (día 14). Mención aparte, eso sí, merece la octava edición de Improviciados, con seis funciones del 27 y 29 de diciembre y la ya veterana causa solidaria de Dani Rovira, Clara Lago, Rafa Villena y Sandra Sobrino. El Rock Cirk de Rolabola campará a sus anchas el 4 de enero con sus acrobacias, y para el 5, en horario matinal, nada mejor que celebrar la víspera del Día de Reyes con Peneque y el fantasma del Cervantes. En el Teatro del Soho Caixabank continúan imparables las funciones de A Chorus Line de la mano de Antonio Banderas, sin descanso por las fiestas pero con la bendición de la taquilla.

No menos recomendable es El viaje de Alicia, coproducción de la Compañía de Danza del malagueño Fernando Hurtado y la Fundación Pasos de Panamá que propone una lectura familiar de Alicia en el País de las Maravillas con diez funciones, los sábados y domingos hasta el 29 de diciembre en la Sala Gades. En el Teatro Cánovas, la Compañía Petit Teatro pondrá humor a la Navidad del 27 al 29 de diciembre con su espectáculo Con mucho clown; pero antes, los días 21 y 22, La Pera Llimonera Teatre servirá en bandeja para todos los públicos Baobab. Un árbol, una seta y una ardilla. Sin abandonar el cariz familiar, la compañía Gorakada pondrá en escena su celebrado El viaje de Ulises el 13 de diciembre en el Centro Cultural MVA (la misma obra, por cierto, podrá verse en el Cervantes el próximo 2 de febrero, dentro del Festival deTeatro). En La Cochera Cabaret, destacan el Imbécil de Álex O’Dogherty el 20 de diciembre y el musical para toda la familia Héroes y princesas el 29. Hasta el 22 de diciembre, la Sala Joaquín Eléjar del Colectivo Maynake ofrece un festival de magia y dos obras del sello Copo Producciones: la familiar Rossa, la princesa Roja y el thriller de Juanjo del Junco Nuestro propio infierno, protagonizado por Carmen Moreno y Alejandro Morales (toda una reciente revelación en Resistencia y sumisión, la obra de Alejandro Simón Partal dirigida por Sigfrid Monleón con la que Factoría Echegaray abrió su actual temporada).

Exposiciones

Es bien sabido que la cultura malagueña no se entiende sin museos y también estos equipamientos ven aumentar notablemente su afluencia estos días. Las propuestas son abundantes y entre ellas figuras algunas de las exposiciones más interesantes que pueden admirarse actualmente en toda España, lo que, además de un gancho notable para el turismo, entraña una oportunidad de oro para los malagueños que decidan invertir parte de sus vacaciones navideñas en reconciliarse con los museos. Así, el Museo Picasso Málaga mantiene Calder-Picasso, aproximación fascinante al encuentro plástico y creativo, lleno de matices, recovecos y caminos por recorrer, de dos genios del calibre de Alexander Calder y Pablo Picasso. El Museo de Ruso de San Petersburgo conserva su colección anual, Santas, reinas y obreras (todo un debe en la cuenta de quien aún no la haya visto) y dos exposiciones temporales no menos recomendables: la dedicada a la poeta Anna Ajmátova, emblema de las víctimas del estalinismo, y Nikolái Roerich. En busca de Shamabala, acercamiento desde lo histórico, lo esotérico y lo artístico a uno de los personajes más asombrosos que ha alumbrado la cultura rusa en el último siglo. El Centro Pompidou Málaga sigue abriendo sus puertas esta Navidad a la colección Utopías Modernas pero, además, el 19 de diciembre inaugurará Alechinsky en el país de la tinta, retrospectiva dedicada al artista belga que revisará setenta años de creación a través de sus inolvidables dibujos, en la que será la exposición más importante jamás celebrada fuera de Francia con estos fondos.

Entre las propuestas imprescindibles destaca la muestra de la Fundación Picasso Casa Natal Exilio y nostalgia. Colección de la familia Arias, exposición del legado personal de Eugenio Arias (cómplice en causas republicanas, amigo cercano, compañero de exilio en Francia y a la postre barbero de Picasso) que incluye dibujos del genio malagueño nunca presentados en público hasta ahora. Tras su reapertura, el CAC Málaga continúa sus actividades en el calendario navideño con Drácula x Drácula, la muestra colectiva en torno a la icónica escultura de Juan Miguel Quiñones; Eleuthera, con las pinturas de Sean Scully en la que entraña la más firme introducción a la figuración del artista irlandés tras décadas de consagración a la abstracción; la pieza de videoarte Political Advertisement, de Antoni Muntadas y Marshall Reese, en el Espacio 5; y, en las salas de La Coracha, la también muy recomendable Muerte. Juicio. Infierno. Gloria, revisión trascendental y dantesca de la estética barroca a manos de la joven artista Mariajosé Gallardo.

'Sorolla.Tierra adentro' se mantiene como una de las propuestas idóneas para estas fechas en el Palacio Episcopal

Pero si hay una cita ineludible con el arte en Málaga durante el periodo navideño, se encuentra en el Palacio Episcopal: bajo la gestión de la Fundación Unicaja, Sorolla. Tierra adentro ofrece 111 obras del maestro valenciano en un recorrido abrumador que persigue la proyección de un Sorolla distinto al acostumbrado en cuanto a sus motivos predilectos. El Museo Carmen Thyssen mantiene su Fantasía árabe. Pintura orientalista en España, reivindicación de los maestros españoles del XIX a la pintura europea de su tiempo, sabiamente complementada con una reveladora exposición de grabados de Mariano Fortuny. El Museum Jorge Rando ofrece las Mariposas del pintor en todo un festival de color, y en el Museo del Patrimonio Municipal se puede visitar hasta el 26 la exposición dedicada a la histórica actriz malagueña Rosario Pino. En cuanto a galerías, cabe celebrar el regreso de La Casa Rosa en El Limonar (C/República Argentina, 23) con las Expresiones abstractas del arquitecto Federico Echevarría. Y en Isabel Hurley (Paseo de Reding, 39) puede verse la sobrecogedora Al otro lado. De la penumbra que nos permite ver con los carbones sobre papel de Katarzyna Pacholik.

Y si no, bueno, siempre cabe ir a ver los tradicionales belenes. Si es posible, con villancicos, algo de anís y algunos mantecados. Que de todo hay.