El Congreso 'Picasso e Historia' revisa la proyección del pintor después de 1945

El Congreso Internacional Picasso e Historia, que comenzó este pasado martes con casi 200 especialistas en la obra del artista, concluirá hoy jueves con una sesión en la que se analizará la figura de Picasso después de la Segunda Guerra Mundial. Así, los participantes podrán conocer las investigaciones realizadas por Esteban Casado, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid; Rocío Robles, profesora de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid; Annka Lenssen, profesora ayudante en Historia del Arte de la Universidad de California; o Joshua I. Cohen, profesor ayudante de Arte Africano en The City College of New York, entre otros.

La edición de este año del congreso ha tenido como finalidad explorar nuevas maneras de entender la obra del artista a partir de la investigación del contexto histórico y las repercusiones de su obra en dicho contexto. Las nueve décadas de la vida del artista transcurrieron a lo largo de varios periodos agitados de la historia moderna, por ello cada jornada se ha dedicado a uno en concreto: Picasso antes de la Primera Guerra Mundial, Picasso entre guerras y Picasso después de la Segunda Guerra Mundial. La celebración de estos congresos internacionales sobre la obra y figura de Pablo Picasso obedece a una iniciativa que en el año 2014 puso en marcha el Musée national Picasso-Paris.