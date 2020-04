Cultura: el oxígeno o la cicuta

A la espera del encuentro que mantendrán este viernes responsables de los Ministerios de Cultura y Hacienda con representantes de colectivos de creadores, productores y artistas, con lo que deberían quedar fijadas las ayudas y procedimientos fiscales con los que hacer frente desde el sector cultural a la crisis del coronavirus, algunas comunidades autónomas han decidido adelantarse y mover sus particulares fichas. Entre ellas, Andalucía: la consejera de Cultura y Patrimonio Historico de la Junta, Patricia del Pozo, anunció esta semana el desarrollo de un “plan de impacto económico para la reactivación de los agentes y los creadores andaluces afectados por la actual crisis sanitaria”. Eso sí, el anuncio llegó sin plazos ni cantidades, lo que deja el plan sin excesivas concreciones. El primer paso fue la inyección, aprobada este miércoles por el Consejo de Gobierno, de 1,3 millones de euros al sector; pero, en realidad, lo que hace la Junta no es tanto un esfuerzo extra como saldar sus deudas, que no son pocas: los 1,3 millones se corresponden con las ayudas anuales de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales al flamenco, a la cinematografía y a las artes escénicas pendientes (“de la revisión de su cuenta justificativa”, aclara la consejería) desde 2014 y las aprobadas desde 2019, de las que se beneficiarán un total de 106 creadores. Es decir, que esta financiación es de obligado cumplimiento además de ser ajena a los presupuestos de 2020. Que la Junta haya decidido saldar una deuda que tenía contraída desde hace seis años en algunos casos para insuflar algo de oxígeno a un sector que afronta un panorama en el que directamente se juega su existencia. Del Pozo ha destacado que su departamento está trabajando desde el primer día “en un amplio programa de medidas” para reactivar al sector de Andalucía, pero, de momento, en lo que se refiere a medidas concretas adoptadas expresamente para este coyuntura, únicamente podemos hablar del refuerzo de programaciones on line. Queda por ver, así, en qué consistirá realmente este plan de impacto, si bien, con los teatros cerrados y los rodajes paralizados, el margen de tiempo no es mucho.

Cataluña acaba de dar luz verde a un paquete de medidas por 31 millones de euros

La disposición de la Junta de Andalucía contrasta con el “plan de rescate” del sector cultural anunciado también esta semana por la Generalitat de Cataluña, con un paquete de medidas por un total de 31 millones de euros. Entre los mecanismos para la distribución de estas ayudas figuran líneas de crédito, la financiación directa de gastos generados durante la crisis y el apoyo económico a entidades culturales sin ánimo de lucro, además de inyecciones destinadas a paliar la reducción de ingresos por las actividades culturales. El Gobierno de Castilla y León anunció también esta semana un plan de ayudas para el sector cultural y para el turismo con una inversión de 8,5 millones, con líneas para la modernización, innovación y digitalización de las actividades culturales así como para reducir el impacto de la crisis en el tejido empresarial vinculado a las mismas. El Gobierno Vasco, por su parte, ha modificado sus presupuestos de 2020 para destinar 2,5 millones de euros a los profesionales del sector cultural que se hayan quedado sin ingresos. Cabe recordar que el sector cultural aporta más del 5% al PIB andaluz y que el 16% del total de las empresas andaluzas pertenecen al mismo. Es decir, la actividad cultural genera una riqueza en Andalucía por la que merecería, tal vez, atenciones más concretas. Sin necesidad, ni siquiera, de su consideración como sector esencial.