Justo cuando el teatro comenzaba a reivindicarse, cada vez con más firmeza, como la única alternativa analógica, favorable al encuentro y la experiencia directa, en medio de la deriva virtual de la cultura, internet se presenta ahora como el gran amigo de la escena en la nefasta era del coronavirus. El cierre de salas y teatros ha convertido el soporte on line en el único disponible para disfrutar del teatro, con lo que diversas instituciones, productoras y también compañías a título particular han decidido volcar las grabaciones de algunas de sus funciones en sus páginas web para compartirlas de forma gratuita y hacer más llevadero el confinamiento a los aficionados al teatro (y de paso, quién sabe, abrir la puerta a la incorporación de nuevos públicos). La decisión es encomiable, pero cabe hacer un par de precisiones: la primera es que la grabación de una función no es una función. Es una experiencia totalmente distinta, que puede llegar a ser satisfactoria pero funciona más como una especulación que como una transmisión del hecho teatral en sí. La segunda es que, mientras el público puede disfrutar de estas grabaciones en casa, las compañías y productoras cancelan funciones por decenas en una situación de absoluta indefensión, de manera que tampoco en este sentido lo uno puede sustituir a lo otro: harán falta recursos suficientes para mantener en pie un tejido ya frágil de por sí.

La gran fuente del teatro on line en lengua española es la Teatroteca, el archivo escénico del INAEM que reúne grabaciones de más de 1.500 producciones estrenadas desde 1976 hasta el año pasado. Reservado habitualmente a profesionales del sector, investigadores y estudiantes, el fondo es ahora de libre acceso por decisión del Ministerio de Cultura. El internauta encontrará aquí de todo: teatro clásico español, comedia contemporánea, obras infantiles y todos los montajes del Centro Dramático Nacional desde su fundación. En cuanto a productoras privadas, cabe destacar el proyecto Pantalla Pentación, que impulsa la firma de Jesús Cimarro y que ofrecerá la posibilidad de ver dos obras cada semana desde cada miércoles a las 18:00, en las páginas web de Pentación, el Teatro Bellas Artes y el Teatro La Latina. La experiencia ha echado a andar esta semana con Fedra, espectáculo estrenado hace dos años en el Festival de Mérida, protagonizado por Lolita Flores, con la dirección de Luis Luque y la dramaturgia de Paco Bezerra a partir de las tragedias de Eurípides, Séneca y Racine. También a nivel nacional vale la pena destacar el recién anunciado proyecto de Teatre Lliure (espacio concertado con el Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y el mismo INAEM) #LliurealSofà, que a través de Youtube ofrecerá grabaciones de algunos de sus montajes emblemáticos en catalán con subtítulos en castellano. La experiencia empieza también esta semana con un plato fuerte, el Hamlet de Shakespeare con la versión y dirección de Pau Carrió y con Pol López en el papel protagonista que tuvo su estreno en 2016. Youtube, además de las redes sociales, es el medio preferido para algunas compañías españolas que, a título particular, han decidido ofrecer sus trabajos on line. Es el caso de la veterana agrupación jerezana La Zaranda, que acaba de poner también a libre disposición virtual uno de sus títulos emblemáticos, El régimen del pienso, espectáculo estrenado en 2012 y especialmente recomendable para su visionado en condiciones de claustro.

En cuanto a la oferta local, cabe recordar que Canal Málaga mantiene alojadas en su página web todas y cada una de las producciones de Factoría Echegaray estrenadas por el vivero escénico municipal desde 2016, un menú diverso y representativo de la escena malagueña. Esto, sólo para empezar.