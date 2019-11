Cuenta atrás para el Fancine de Málaga

Diez largometrajes con participación de nueve países competirán en la sección oficial de la vigésima novena edición del Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga (Fancine), que se celebrará del 13 al 21 de noviembre y tendrá este año como eslogan "Lo que no mata engorda".

La gala inaugural será presentada por la actriz Yolanda Ramos y el certamen recibirá a visitantes internacionales como el director filipino Brillante Mendoza o la actriz escocesa Pollyanna McIntosh, que presentará su primera película como directora, ha informado este martes la vicerrectora de Cultura de la Universidad, Tecla Lumbreras.

Los largometrajes que optarán al premio principal de 9.000 euros serán "Koko-Di Koko-Da" (Suecia-Dinamarca), "Deerskin" (Francia), "Darlin'" (EEUU), "Colour out of space" (EEUU), "Come to Daddy" (Irlanda-EEUU-Nueva Zelanda), "Bacurau" (Brasil-Francia), "Vivarium" (EEUU), "The room" (Francia), "The Golden Glove" (Alemania) y "Little Joe" (Austria).

"Un menú muy completo"

Lumbreras ha recordado que el Festival está "próximo a la treintena" y esto se va a celebrar "de manera muy especial", para lo que ofrecerá en esta edición "un menú muy completo, para los paladares cinematográficos más exquisitos".

Al margen de la sección competitiva, en la sección informativa habrá una decena de largometrajes procedentes de otros tantos países, mientras que la sección Horror Zone está destinada a los amantes "del cine 'gore' y de la sangre" y Ánima Zone, al cine de animación.

En la sección informativa se mostrarán "Zombi Child" (Francia), "The art of self-defense" (EEUU), "Suicide Tourist" (Dinamarca), "The antenna" (Turquía), "The fable" (Japón), "Sword of God" (Polonia), "Riot girls" (Canadá), "Extra ordinary" (Irlanda), "Gwen" (Reino Unido) y "Aniara" (Suecia).

Otras secciones serán Fanzriller, reservada para los seguidores de las historias de acción y suspense; El Fantástico en familia, para todos los públicos, o la de cortometrajes de animación y de imagen real, en la que se han recibido setecientas cintas de las que se han seleccionado veinte.