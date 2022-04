Diana Ross confirma concierto en Starlite el 6 de julio, el único que ofrecerá en España

La cantante Diana Ross, leyenda de la música que ha alcanzado el número uno en ventas en más de 40 ocasiones en multitud de países, pisará el escenario de Starlite Catalana Occidente 2022 el miércoles día 6 de julio, única fecha en España.

Empezó en el mundo de la música en los años 60 como miembro de The Supremes y entre sus éxitos están 'Ain't no mountain high enough' o 'Endless love', han señalado desde Starlite en un comunicado.

Diana Ross es una de las cantantes más respetadas de todos los tiempos, quien ha dejado huella en el pop, R&B y el soul; así como en la historia de la música en general.

Lejos de apartarse de su gran pasión, regresa a la escena musical presentando su primer disco de canciones inéditas en dos décadas con el nombre de 'Thank You'. Este es el álbum número 25 de la cantante americana, grabado en el estudio de su casa, desde donde coescribió y colaboró con numerosos y reconocidos compositores, así como galardonados productores.

Con su nuevo trabajo "da un paso hacia la luz con canciones alegres, en las que la felicidad, la buena energía y la gratitud son los grandes pilares sobre los que reposan las letras", han manifestado.

La artista americana se suma al cartel de estrellas de Starlite integrado hasta la fecha por C. Tangana, God Save The Queen, Sergio Dalma, Jason Derulo, Sebastián Yatra, José Mercé, Vanesa Martín, Chucho Valdés y amigos, Il Divo, Pablo Alborán, Alan Parsons Live Project, Myke Towers, Carlos Vives, Juanes, Nile Rodgers & Chic, Maluma, Jessie J, Serrat, Christina Aguilera, Andrés Calamaro y Ana Torroja.

También estarán Simple Minds, Diana Krall, Camilo, Malú, Passenger, Dvicio & Marlon, Taburete, Hombres G, Raphael, Estrella Morente & Israel Fernández & Kiki Morente, Jorge Drexler & Coque Malla, Andrea Bocelli, Sara Baras, Leiva, Antonio José, Carlos Rivera, Luis Fonsi, Dani Martín, Siempre Así, Miguel Poveda, Ara Malikian, Dúo Dinámico y Estopa, entre otros.