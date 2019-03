Una casa para la imaginación

Resignada a los márgenes de los suplementos culturales, allí donde el prestigio dice ser inferior, la literatura infantil no sólo gana cada vez más protagonismo en las librerías y entre los lectores: también entre un número creciente de creadores, escritores e ilustradores que con decidida vocación han decidido invertir aquí sus inquietudes. Bajo el suculento reinado de la virtualidad digital, el libro ilustrado se ha convertido en un objeto preciado, reverenciado casi y compartido por públicos bien variopintos más allá de los potenciales usuarios infantiles (siempre hay padres dispuestos a que la experiencia lectora de sus hijos sea lo más atractiva posible), a la vez que la calidad del producto ha experimentado un desarrollo exponencial en España en los últimos años merced a la labor artesanal, ambiciosa y bien sensible emprendida por un ramillete de editoriales sin asomo de complejos. Y para que no quede, el órdago cuenta desde ahora con la complicidad de una nueva editorial creada en Málaga: Abresueños da sus primeros pasos con la intención de convertirse en escaparate imprescindible de los mejores creadores andaluces implicados en la edición de libros para niños. Y lo cierto es que estos primeros pasos resultan prometedores para que las expectativas al respecto sean de consideración.

Jesús Baranco y José Carlos Romero son los nombres que figuran detrás de Abresueños, una aventura que se gestó en el ya veterano sello ICB Editores, consagrado a la publicación de títulos técnicos y de formación, para cobrar vida propia. “En ICB hicimos algunos primeros pinitos, pero entendimos que no tenía sentido publicar libros ilustrados para niños en una editorial técnica. El año pasado visitamos la Feria Internacional del Libro para Niños de Bolonia y comprendimos que este mundo ofrecía muchas posibilidades, así que decidimos crear un sello nuevo”, explica Baranco. El próximo mes de abril los editores volverán a la Feria de Bolonia, pero ya no como visitantes, sino con expositor propio. Además, acudirán a otras ferias en América Latina (donde Abresueños cuenta ya con distribución en doce países) como las de Bogotá, Buenos Aires y Guadalajara, además de Liber en Madrid. “Prácticamente un tercio de lo que se exhibe en Guadalajara, por ejemplo, tiene que ver con el libro ilustrado e infantil. Es un volumen enorme”, apunta Baranco.

Respecto a los autores, el criterio es claro: “Queremos a los mejores autores e ilustradores, principalmente de Andalucía. Vamos a establecer un filtro riguroso de calidad”. Por ahora, Abresueños llega a las librerías con tres títulos: En mis tiempos..., escrito e ilustrado por la onubense Desirée Acevedo, que acaba de ver la luz; El escritor de cuentos, escrito por el autor bilbaíno residente en Sevilla Fran Nuño e ilustrado por el cordobés Miguel Cerro, que se publicará a fin de mes; y ¡No me cuentes más cuentos!, escrito por José Carlos Román e ilustrado por el argentino Héctor Borlasca, que saldrá a la venta posteriormente. Estos tres títulos tendrán su presentación en la próxima Feria del Libro de Sevilla (Nuño y Cerro presentarán su obra el 2 de abril en la Biblioteca Infanta Elena de la misma ciudad, de la mano del Centro Andaluz de las Letras). Para el año próximo, Abresueños brindará otros cinco. Y un proyecto a largo plazo a mayor gloria de la imaginación.