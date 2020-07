Efecto Mariposa inaugurará el arranque del festival Marenostrum de Fuengirola

El grupo Efecto Mariposa inaugurará el próximo jueves, 2 de julio, el arranque del festival Marenostrum de Fuengirola, que presentará su ‘Edición Limitada’ con un concierto del grupo costasoleño, cuyas entradas se han repartido por invitación a través de las redes sociales, según ha informado este martes el concejal de Cultura de la localidad, Rodrigo Romero.

El edil ha detallado que las invitaciones se han distribuido en los perfiles de Instagram del Ayuntamiento de Fuengirola y de la Terraza de Marenostrum, así como ha indicado que los conciertos “contarán con un importante protocolo de seguridad con medidas muy estrictas para garantizar la protección tanto del público, como de los trabajadores y los artistas”.

Romero ha recordado que el grupo local Efecto Mariposa “fue el que cerró el año pasado nuestro Marenostrum”, con el que la organización busca simbolizar su continuidad con “una nueva filosofía”, ha explicado el edil, quien ha destacado que esta edición contará con “una zona nueva que van a compartir negocios sin terrazas que se han unido para presentar este proyecto al Ayuntamiento y que van a hacer la contratación de muchísimos grupos locales”.

Sobre el protocolo de seguridad que se va a aplicar para garantizar la seguridad, ha apuntado que “la gente debe tener claro que no va a ser un concierto normal”, por lo que ha advertido a los asistentes de que “no se lleven una decepción si piensan que van a poder estar apelotonados en primera línea gritando con el artista, porque no va a ser así”, lo que “no significa que no vayan a ser divertidos”, pero siempre manteniendo la distancia de seguridad.