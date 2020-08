Uno de los rostros de este Festival de Málaga es el del actor Ernesto Alterio, que se muestra agradecido a la organización por haber seguido hacia adelante. “Siento que es muy necesario que se empiecen a reactivar los encuentros culturales”, dice.

–A pesar de ser un año atípico tiene mucha presencia en el festival.

–Pues sí, a pesar de la mascarilla no está mal la cosa. Tengo dos películas, presentamos el domingo Un mundo normal de Achero Mañas y este miércoles Crónica de una tormenta. Aunque iban a ser tres, pero una con esto del Covid se va a estrenar este viernes en Netflix. Es Orígenes secretos, de David Galán.

–¿La pandemia no le ha afectado a sus proyectos?

–Bueno, esto lo hice antes de la pandemia. Lo que me ha pasado es que todos los proyectos de este año se han aplazado para el que viene. Suerte que no se han caído y se harán. He tenido que rearmar la agenda y por suerte he podido salvar el año.

–¿Cómo se preparó a este director de periódico en Crónica de una tormenta, de Mariana Barassi?

–El guion está muy bien tramado, muy bien estructurado, ya el propio material me imprimía una manera de abordarlo. No me he fijado en nadie en concreto pero sí que me he acordado de los Pedro Jota y los Cebrián.

–¿Qué se aborda a través de este personaje?

–Es un hombre que está en una posición muy compleja. Le han diagnosticado una enfermedad muy grave, lo cesan y tiene que elegir un sucesor. Está en un momento de su vida en el que se le acaba todo lo que ha sido hasta ese momento, a pesar de ser un hombre relativamente joven. Se tiene que replantear todo y dejar a alguien en su lugar. La película habla de muchas cosas, de las relaciones de poder, de cuestiones de género, si las mujeres pueden ocupar estos altos cargos o hasta qué punto la sociedad todavía no lo ha asumido... También sobre lo que tiene que ver con la verdad.

–¿Con el relato de las cosas?

–Eso me ha flipado y me ha hecho pensar mucho en que la información que recibimos, a veces, responde a intereses económicos, políticos, y qué difícil es en ciertas ocasiones para el periodista mantener una ética y no estar en una maquinaria que responde a otros intereses. Como lectores y sociedad nos toca decodificar la información para ver qué está pasando realmente.

–¿La película tiene una clara reivindicación feminista?

–Sí que se habla, y como tema muy importante, del lugar de la mujer en el ámbito laboral y las dificultades que tiene. Nadie puede negar que hasta hace muy poco la mujer no podía ni votar. Y hace nada la mujer estaba supeditada al marido. Siento que todavía tenemos mucho terreno que conquistar en la cabeza de todos nosotros y nosotros como sociedad.

–¿Todo vale para conseguir el poder?

–En eso también entra la película, en la ética. Lo que le pide mi personaje al de Clara es que tenga huevos, que sea capaz de hacer lo que sea para ocupar ese puesto, de pisar a alguien, de perjudicar a alguien para conseguir lo que quiere. Yo no podría pero en la película los personajes tienen asumido que es así.

–¿Cómo fue trabajar con Achero Mañas en Un mundo normal?

–Siento que es una película muy especial, muy personal de Achero, casi autobiográfica en alguna medida. He interpretado un alter ego de él y lo he hecho con su propia hija, era como entrar en su familia, lo sentí como un acto muy generoso y una experiencia muy única en ese sentido. A Achero lo siento como un gran artista, que se abre en canal y te cuenta algo bien personal. Eso lo veías en la manera que él lo vive, es alguien muy pasional. Ha sido un gusto. Es muy auténtico, dice lo que piensa y es muy consecuente con ello.

–¿Qué se le puede decir al público para que vuelva a las salas?

–Pues que el cine es un lugar seguro, de los más seguros que hay y siento que es algo que estamos necesitando, tener contacto con la cultura, con que nos cuenten historias y volver a poder reflexionar sobre uno mismo, a salir de esta burbuja y cápsulas en las que hemos estado metidos. Necesitamos generar encuentros poco a poco. Invito a todos a que lo hagan.

–El sector de la cultura está bastante herido...

–Sí, la verdad es que es una posición complicada, pero estamos todos los gremios tocados. Por eso agradezco tanto esta iniciativa del festival, que empiece a mover la máquina, poco a poco y con todo el cuidado. Ahora nos toca recomponer el mundo y en eso estamos.