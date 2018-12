De Tarantino y Scorsese a Star Wars IX, los estrenos más esperados de 2019

El décimo largometraje de Tarantino, Once upon a time in Hollywood, y el primero de Scorsese para Netflix, The Irishman, encabezan los títulos más esperados de 2019, junto a sagas como Vengadores: Endgame o Star Wars IX. En cuanto al cine español –también con sello internacional– destacará lo nuevo de Pedro Almodóvar y Alejandro Amenábar.

Enero arranca fuerte con La favorita, del siempre controvertido Yorgos Lanthimos, una intriga palaciega en el siglo XVIII con Olivia Colman al frente. También el primer mes del año traerá El vicio del poder, una comedia política sobre el vicepresidente de EE.UU. Dick Cheney protagonizada por Christian Bale y favorita a los Globos de Oro.

Bruce Willis, Samuel L. Jackson y James McAvoy retoman sus personajes de El protegido y Múltiple en Glass, con la que M. Night Shyamalan cierra su trilogía sobrenatural; y Joel Edgerton entrega su segundo filme como director, Boy Erased, sobre un joven homosexual obligado a someterse a una terapia “curativa”, con Russell Crowe y Nicole Kidman en el reparto.

A sus 88 años, Clint Eastwood sigue al pie del cañón y ahora dirige y protagoniza The mule, la historia de un octogenario que recurre al tráfico de drogas para salir de sus apuros económicos, un viaje en el que le acompañan Bradley Cooper o Taissa Farmiga.

En un sorprendente cambio de registro, el mayor de los Farrelli, Peter (Algo pasa con Mary, Dos tontos muy tontos), firma Green book, un drama sureño sobre racismo protagonizado por Viggo Mortensen y Mahershala Ali que llegará a las salas en febrero, el mes de los Óscar.

En la cartelera caben todos los registros y Saoirse Ronan (Lady Bird) y Margot Robbie (Yo, Tonya) dan vida a María Estuardo de Escocia y su prima Isabel I de Inglaterra en María, reina de Escocia, una nueva adaptación cinematográfica de la insólita vida de la regente que también inmortalizó John Ford en 1936, con la ayuda de Katharine Hepburn.

Marzo será el mes de Capitana Marvel. La oscarizada Brie Larson se pone la capa de superheroína en este filme que se remonta a los orígenes del personaje, en los 90, un periodo inédito en el universo Marvel.

Y de Dumbo, la imaginación de Tim Burton al servicio del clásico de Disney ha hecho que el elefante de orejas gigantes se convierta en estrella del circo. El animal, recreado por ordenador, convive con Colin Farrell, Eva Green, Michael Keaton o Danny DeVito.

Después de alumbrar una de las óperas primas más sorprendentes de los últimos años (Déjame Salir), Jordan Peele estrenará Nosotros, un nuevo thriller en el que contará con Elisabeth Moss y Lupita Nyong’o.

Y también Almodóvar ha elegido marzo para el lanzamiento de Dolor y gloria, un filme que reunirá a Antonio Banderas, Asier Etxeandía, Leonardo Sbaraglia y Penélope Cruz para contar la historia de un director de cine en horas bajas. Según el propio Almodóvar, la película “narra una serie de reencuentros, algunos físicos y otros recordados después de décadas, de un director de cine en su ocaso. Los primeros amores, los segundos amores, la madre, la mortalidad, un actor con el que el director trabajó, los sesenta, los ochenta, la actualidad y el vacío, el inconmensurable vacío ante la imposibilidad de seguir rodando”. Para el cineasta manchego Dolor y Gloria “habla de la creación, cinematográfica y teatral, y de la dificultad de separar la creación de la propia vida.”

A finales de abril llegará la cuarta y última entrega de los Vengadores. Iron Man, Viuda Negra, Capitán América y Thor retoman la acción en el punto donde quedó en el dramático desenlace de Infinity War. Y ya en mayo le toca el turno a Hellboy: Neil Marshall reinicia la saga del demonio rojo en una entrega que promete ser más cruda que la de Guillermo del Toro.

En cuanto a biopics musicales se refiere, si 2018 fue el año de Freddie Mercury (Bohemian Rhapsody), el 2019 será el de Elton John. Taron Egerton (Kingsman) saltará a las pantallas como el cantante y compositor británico en Rocket Man. Brad Pitt, Tomy Lee Jones y Donald Sutherland se reunirán en Ad Astra, una historia sobre un ingeniero autista que, 20 años después de que su padre le abandonara para embarcarse en una misión a Neptuno, decide viajar en su búsqueda.

Después de varios retrasos, en junio está previsto que llegue la nueva entrega de X-Men, Fénix Oscura, que transcurre una década después de Apocalipsis. Y en agosto se estrenará lo nuevo de Tarantino, Once upon a time in Hollywood, ambientada en la industria del cine de finales de los 60 y el impacto que causó el asesinato de la actriz Sharon Tate a manos de la secta liderada por Charles Manson. Brad Pitt, Leonardo di Caprio, Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell y Tim Roth participan en el filme.

Más incierta es la fecha y modalidad de estreno de The Irishman, filme en el que Martin Scorsese vuelve a reunir a Al Pacino y Robert de Niro. Lo produce Netflix y tiene un presupuesto estimado superior a los 140 millones de dólares.

Para el último cuatrimestre del año se reserva It 2, segunda entrega de la saga del terrorífico payaso ideado por Stephen King. Joaquin Phoenix toma el relevo a Heath Ledger y Jared Leto como Jocker, el villano de DC Comics, en un filme dedicado a él y que cuenta con Robert de Niro en el reparto.

Will Smith, a las órdenes de Ang Lee en Gemini Man es un asesino a sueldo en retirada que se ve atacado por un clon suyo del pasado. Mientras, Amy Adams y Julianne Moore protagonizarán La mujer en la ventana, adaptación del bestseller de A.J. Finn dirigido por Joe Wright (Expiación).

El año concluirá con el noveno episodio de Star Wars, aún sin título oficial, cierre de la nueva trilogía pilotada por J.J.Abrams. Es la fecha que todo seguidor espera para sorprenderse o decepcionarse con las nuevas aventuras de los guerreros espaciales.

El cine familiar deparará a lo largo del 2019 sagas de títulos ya conocidos y muy exitosos como Toy Story 4 (junio), Cómo entrenar a tu dragón 3 (marzo), la nueva revisión del clásico de Disney El rey León (julio), La Lego película 2 (febrero) o Pokémon detective Picachu (mayo), con Ryan Reynolds.

En este nuevo año que comienza se espera asimismo el estreno de otro peso pesado español, Alejandro Amenábar, que ha vuelto a España para rodar Mientras dure la guerra. Ambientada en el verano de 1936, el filme relata cómo el célebre escritor Miguel de Unamuno decide apoyar públicamente la sublevación militar que promete traer orden a la convulsa situación del país. Inmediatamente es destituido por el gobierno republicano como rector de la Universidad de Salamanca.

Mientras, el general Franco consigue sumar sus tropas al frente sublevado e inicia una exitosa campaña con la secreta esperanza de hacerse con el mando único de la guerra. La deriva sangrienta del conflicto y el encarcelamiento de algunos de sus compañeros hacen que Unamuno empiece a cuestionar su postura inicial y a sopesar sus principios. Cuando Franco traslada su cuartel a Salamanca y es nombrado Jefe del Estado de la zona nacional, Unamuno acudirá a su Palacio, decidido a hacerle una petición.