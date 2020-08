García León viaja a la Ibiza que retrató Azcona en ‘Los europeos’ y cierra el concurso del Festival de Málaga

A finales de los años 50, cuando un taxi no valía ni 100 pesetas, Antonio y Miguel llegan de vacaciones a Ibiza dispuestos a dejar a un lado su condición de españoles y dedicarse plenamente a disfrutar de la fiesta, de noches desinhibidas, de encuentros al margen de la moral más convencional. Hasta ese paraíso retratado por Rafael Azcona en la novela Los europeos viaja el cineasta Víctor García León, que ha cerrado con esta adaptación protagonizada por Raúl Arévalo y Juan Diego Botto la Sección Oficial a concurso.

“Es un lujo poder llevar esta novela al cine, no sabemos cómo ha llegado hasta aquí sin adaptar, suponemos que no se hizo durante la dictadura por la censura y luego porque el cine del destape era otro”, explica el director de la cinta, que participa por tercera vez en el Festival de Málaga.

“Al cabo del tiempo este texto de Azcona se lee de otra manera y es una visión que no se ha contado nunca por el cine español”, apunta el co guionista de la película, Bernardo Sánchez. Y lo dice porque no es otra película más de españoles que, a pesar de la barrera idiomática y cultural se aventuran a amores de verano con mujeres espectaculares. En Los europeos la magia se rompe cuando aparece un embarazo no deseado y la ligereza se vuelve pesada como el plomo cuando se piensa en el aborto.

“La película discurre en esa época también por el peso legal que tenía el aborto entonces y las cuestiones emocionales que la rodean, la historia de amor fantasioso que se vuelve desamor cuando no se cumplen las expectativas de esa fantasía”, agrega el cineasta y subraya que la cinta tiene un toque melancólico, al que ayuda la fotografía de Eva Díaz, porque retrata “esa isla que ya no conoceremos y que es, en cierto modo, el país de Peter Pan”.

Juan Diego Botto explica la suerte de encarnar a estos personajes que “son un dibujo de lo que fuimos y nos ayuda a entender lo que somos”. Botto interpreta a Antonio, “un hombre de clase alta que vive y vivirá del dinero de su padre, que se casará con una mujer de buena familia, aunque de momento piensa que está por encima de las normas y es consciente de la farsa de la moral de la época, así que disfrutará del hedonismo mientras pueda”.

La construcción de estos papeles supuso un “trabajo muy colaborativo” con Víctor y con Raúl y en el que han encontrado “referentes inesperados como la familia Panero”. Para Raúl Arévalo el personaje de Miguel “es un hombre que no se permite disfrutar de las cosas, que quiere pertenecer a un mundo distinto pero que no puede evitar sentir cierto complejo”, indica el actor. Para ambos, dicen, fue un proceso creativo “muy enriquecedor” y un rodaje “en el que disfrutas mucho”.

El guionista Bernardo Sánchez apunta que se trataba de “capturar la médula de la historia con mucha desnudez y sin retórica” y destaca que en el trabajo de adaptación “nos hemos sentido muy libres y muy cómodos”. Igualmente incide en que Azcona adoraba el trabajo con los actores y que para él las miradas y los silencios eran tan importantes como lo que decían las letras.

“Creo que Rafael hubiera hecho algo parecido, estoy muy contento con el resultado”, agrega García León, que presentó en 2017 su anterior trabajo, Selfie, con la que consiguió el premio especial de la crítica.

Los europeos, que se estrena el 31 de agosto en Orange TV, no tiene previsto, por el momento, ir a salas. “Que la película se estrene en plataformas no significa que no vaya a salas, pero estamos viviendo un momento extraordinario y tenemos que ser constructivos, el verdadero drama sería venir al festival y que luego no se vieran en ningún sitio”, apuntó su productor Enrique López-Lavigne.