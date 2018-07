Genalguacil intenta salvar sus Encuentros de Arte con un 'crowdfunding'

A un día del inicio de los Encuentros de Arte de Genalguacil, que se celebrarán del 1 al 15 de agosto, su financiación aún es incierta. Si bien la Diputación Provincial ha asegurado que el municipio dispone de hasta 81.000 euros de la institución supramunicipal para invertir en este evento, el alcalde del municipio asegura que los 30.000 euros del concierto son para las actividades de todo un año de Genalguacil Pueblo Museo y que los encuentros -un evento único que se celebra desde hace 24 años- no cuentan con ninguna partida específica por parte de la Diputación. Además, la justificación de las facturas de la subvención del ente supramunicipal otorgada en 2016 no entró en plazo y no se han cobrado los 80.000 euros de hace dos años, por lo que hay un déficit acumulado. Por eso, desde el Consistorio de este pequeño municipio de 500 habitantes no han visto otra solución que recurrir a benefactores privados. Ayer se abrió una línea de crowdfunding con la que esperan recaudar de los 30.000 de presupuesto mínimo a los 71.471 euros como resultado óptimo. Los primeros cofinanciadores iniciaron su participación en goteo.org.

"Hemos tenido que recurrir al crowdfunding puesto que quien tiene la obligación de atendernos, en este caso la Diputación Provincial mira para otro lado y le da una espalda a un proyecto que lleva 24 años de vida, que es líder en España y en el mundo", dijo ayer Miguel Ángel Herrera, alcalde de Genalguacil. Acusó a la institución de no ser capaces de ver su importancia "porque solo hay intereses políticos, porque se concentran donde tienen su nicho de voto en vez de estar atendiendo a los pueblos pequeños" y agregó que "deberían de liderar el proyecto de la mano del Ayuntamiento, deberían de estar junto a nosotros, igual que sí lo están en otros proyectos como el MAD de Antequera o La Térmica", agregó Herrera. Para el alcalde de la localidad, la Diputación "debería de tener un presupuesto anual dedicado a Genalguacil Pueblo Museo, no queremos mendigar cada dos años una subvención, sino tener un presupuesto digno. Si en el presupuesto anual hubiese una partida para este fin no tendríamos que estar de esta forma".

Herrera también apuntó ayer que en muy pocas ocasiones se pronuncia el Instituto de Arte Contemporáneo y en esta ocasión lo ha hecho a favor de los encuentros de arte, "están de nuestra parte", dijo el regidor municipal y afirmó tener "miles de correos electrónicos de apoyo y diciendo que se van a movilizar a favor de los Encuentros de Arte. No vamos a permitir que se siga jugando con el futuro de un pueblo, tienen que ser responsables con el problema de despoblación tan grande que sufrimos en el Valle del Genal y si tenemos algo singular, apostar por ello, pero se ve la grandeza por ejemplo del Caminito del Rey y no la de Genalguacil".

Herrera señaló también que hay gente de toda España que se está movilizando por el proyecto e indicó que "de 30.000 a 70.000 euros se tendrían conseguir para salvar esta edición". El alcalde, que fue el primero en aportar su donación, confirmó que durante las primeras horas ya se habían producido donaciones. De hecho, a las 22:00 habían participado 9 personas y se habían conseguido 660 euros para la causa. Cada participante puede aportar entre 5 y 100 euros al proyecto. "Aquí hay muchísimos voluntarios y amigos echando una mano, artistas que llegan incluso desde América para trabajar por este evento, de no ser así en vez de 115.000 euros nos costaría 200.000", comentó Herrera y aseguró que, a pesar de sentirse decepcionado, "tengo bien claro que no me voy a rendir".