Gonzalo Torné y Quico Rivas, a cuatro manos en el CAC

El CAC Málaga ha presentado hoy la exposición Socios a cuatro manos, con obras inéditas de los artistas Gonzalo Torné y Quico Rivas(fallecido en 2008) en las que las manos cobran un especial protagonismo. La muestra, que podrá visitarse hasta el próximo 6 de enero, está compuesta por 36 pinturas y collages en los que ambos autores revelan sus gustos, inquietudes y pensamientos.

Entre las creaciones que la conforman hay portadas de películas y reinterpretaciones de obras de arte como La joven de la perla de Johannes Vermeer o For the love of God de Damien Hirst, que se presentan como un manifiesto visual donde se evidencia el "apropiacionismo" de Torné. "Mi intención cuando concibo una obra es que esta suceda en ineludible y fluida relación entre fondo y forma", ha afirmado Torné durante la presentación, donde ha confesado que a pesar de los años que lleva pintando sigue habiendo aspectos de su obra "que se le escapan".

Torné y Rivas crearon las obras que conforman la exposición entre el 2005 y el 2007 a modo de entretenimiento y con la idea de que formasen parte de su colección privada. Pese a no encontrarse en el mismo lugar, los artistas se enviaban las obras a modo de cadáver exquisito, una técnica surrealista que permite crear una composición por secuencias, de forma que uno trabaja sobre lo último que hizo el anterior.

El director del CAC Málaga, Fernando Francés, ha dicho que la pintura es "un pasatiempo" que unía a ambos artistas y que, gracias a su conexión, han logrado crear "una sola obra".