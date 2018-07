Homenaje a los héroes de John Powell de la mano de Arturo Díez Boscovich

La presente edición del Mosma vivió uno de sus momentos inolvidables la noche del pasado miércoles en el Teatro Cervantes con el tributo al compositor John Powell que tuvo como protagonistas a la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga, el Coro Zyriab y el responsable artístico del festival, Arturo Díez Boscovich, que subió a la tarima para dirigar a ambas formaciones en el concierto. El público disfrutó un programa seleccionado en primicia por el propio John Powell (quien estuvo presente en el Cervantes) que incluyó, con categoría de estreno, su Requiem prusiano, un homenaje a los héroes de la Primera Guerra Mundial. El músico británico John Powell es uno de los compositores más demandados de Hollywood, con una trayectorian en la que destacan sus partituras para The Italian Job (2003), X-Men: The Last Stand (2006), Cómo entrenar a tu dragón (2010), Green Zone (2010), Río (2011) y la reciente Han Solo: Una historia de Star Wars (2018).